Дніпро-1 готується до нового сезону УПЛ. Команді Олександра Кучера доведеться грати не тільки на внутрішній арені, а ще і представляти Україну в Лізі Європи.

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Команда активно проводить трансферну кампанію навіть в умовах війни, підписавши вже аж чотирьох легіонерів. Також Дніпро-1 думає і про продаж гравців. Одним з головних активів команди є форвард Артем Довбик.

У послугах гравця зацікавлена низка клубів з Італії, зокрема – Болонья, Торіно та Салернітана. Правда, Дніпро-1 виставив на гравця серйозний цінник.

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Журналіст Ігор Бурбас розповів, що клуб буде готовий продати Артема не менше ніж за 12 мільйонів євро. Італійці поки готові заплатити не більше 6 млн. При цьому ціна для Динамо буде значно вищою, ніж для закордонних клубів. Однак яка саме, журналіст не уточнив.

Хто такий Артем Довбик

25-річний нападник вже має досвід виступу у Європі, погравши за данські Мідтьюланд та Сендерійске. За Дніпро-1 Довбик виступає вже два сезони, забивши 24 голи у 44 матчах.

Торік Артем став навіть найкращим бомбардиром УПЛ. Також на його рахунку 13 матчів та 4 голи за збірну України. Перший з них був найбільш пам'ятним, коли Артем забив у ворота шведів на Євро-2020 і дозволив команді пройти у чвертьфінал.