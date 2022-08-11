Університатя – Зоря 3:0

Голи: Сілва, 5, Баярам, 53, Банку, 57

У першому матчі у Любліні Зоря мінімально обіграла румунського суперника з рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку, який став переможним, забив Денис Нагнойний.

Переможець цього протистояння у наступному колі зіграє проти тріумфатора пари Лугано – Хапоель Беєр-Шева, пише 24 канал.

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Не встигли коментатор матчу оголосити стартові склади команд, як Університатя вже на 11-й секунді поєдинку ледь не забила. Іван із м'ячем опинився перед воротами Зорі, але пробив зовсім поруч зі стійкою.

Дуже активно розпочала поєдинок румунська команда. Банку з дальньої відстані потужно пробив – м'яч після рикошету полетів на кутовий, який став гольовим.

На 5-й хвилині рахунок у зустрічі став 1:0. Сілва найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та головою перевів м'яч у ворота Зорі. Імереков не зміг вистрибнути вище за суперника.

На цьому Університатя не зупинилась. Український клуб був шокований таким активним початком матчу. Схоже, що зміна тренера за декілька днів до матчу стала на руку румунській команді.

Зоря загубилась на футбольному полі

Підопічні Патріка ван Леувена спробували взяти під контроль м'яч, щоб дещо заспокоїти гру. Довго розігрувати м'яч на власній частині поля не виходило, адже суперник використовував високий пресинг.

На 21-й хвилині Мацапура парирував удар Івана, а добивання від Банку було небезпечним, але неточним. М'яч пролетів поруч зі стійкою.

Після екватора першого тайму Університатя дещо знизила швидкості.

Наприкінці першого тайму Папп головою не влучив у ворота Мацапури. Перша 45-хвилинка закінчилась мінімальною перемогою Університаті.

На полі була одна команда

Початок другого тайму став справжнім жахом для луганського клубу.

На 53-й хвилині Іван прострілив з флангу у штрафний Зорі. Назарина був першим на м'ячі, але зробив "свічку" у власному штрафному. М'яч відлетів прямо під удар Баяраму, який злету пробив повз Мацапуру – 2:0.

Не встигла Зоря відійти від гола, як голкіпер команди виймав м'яч вдруге за чотири хвилини. Цього разу Баярам прострілив, але Мацапура вибив м'яч. Після скидання м'яч опинився у ногах Банку втретє змусив засумувати фанатів луганського клубу – 3:0.

Імереков пробив головою після подачі зі штрафного. М'яч був несильний, тому Лазар легко забрав м'яч до рук.

Чурко пробив головою після подачі Данченко – повз ворота.

Крістіан головою пробив після навісу – поруч зі стійкою.

Іван знову гостро прострілив у штрафний Мацапури, але цього разу жодного з гравців Університаті там не було.

Університатя розбила Зорю з рахунком 3:0 та зменшила представництво України у єврокубках. Далі Ліга конференції вже без луганського клубу.