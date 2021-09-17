Ліга конференцій: результати матчів 16 вересня

17 вересня 2021 , 07:28
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Джерело:

24 канал

У четвер, 16 вересня, було зіграно перший тур групового етапу Ліги конференцій. Результати матчів – в огляді Спорт 24.

Ліга конференцій відбувається тоді ж, коли й матчі Ліги Європи. Однак два матчі з 16 були винесені ще на вівторок, 14 вересня. Їх зіграли два ізраїльські клуби. Таке рішення може бути пов'язано з тим, що 15 та 16 вересня євреї святкують Йом Кіпур, під час якого дотримуються строго посту (через це матч Ліги чемпіонів 15 вересня пропустив півзахисник Шахтаря Манор Соломон).

Натомість 16 вересня свій матч зіграла Зоря – луганська команда на виїзді протистояла норвезькому Буде/Глімт. І зазнала поразки. Від принизливого розгрому команду врятував Громов, який забив гол престижу на останній хвилині основного часу.

Як це було Зоря прикро поступилася в першому матчі Ліги конференцій

Результати матчів Ліги конференцій

  • Буде/Глімт – Зоря 3:1
  • Рома – ЦСКА (Софія) 5:1
  • Ренн – Тоттенхем 2:2
  • Славія – Уніон Берлін 3:1
  • Слован – Копенгаген 1:3
  • Флора – Гент 0:1
  • Раннерс – АЗ Алкмар 2:2
  • Яблонець – ЧФР Клуж 1:0
  • Карабах – Базель 0:0
  • Лінкольн Ред Імпс – ПАОК 0:2
  • Мура – Вітесс 0:2
  • Анортосіс – Партизан 0:2
  • ХІК – ЛАСК 0:2
  • Кайрат – Омонія 0:0
  • Маккабі (Тель-Авів) – Алашкерт 4:1
  • Маккабі (Хайфа) – Феєнорд 0:0
Автор: Ігор Саджениця