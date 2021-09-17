Лига конференций проходит тогда же, когда и матчи Лиги Европы. Однако два матча из 16 были вынесены еще на вторник, 14 сентября. Их сыграли два израильских клуба. Такое решение может быть связано с тем, что 15 и 16 сентября евреи празднуют Йом Кипур, во время которого соблюдают строго пост (из-за этого матч Лиги чемпионов 15 сентября пропустил полузащитник Шахтера Манор Соломон).
Зато 16 сентября свой матч сыграла Заря – луганская команда на выезде противостояла норвежскому Буде/Глимт. И потерпела поражение. От унизительного разгрома команду спас Громов, забивший гол престижа на последней минуте основного времени.
Как это было Заря обидно уступила в первом матче Лиги конференций
Результаты матчей Лиги конференций
- Буде/Глимт – Заря 3:1
- Рома – ЦСКА (София) 5:1
- Ренн – Тоттенхэм 2:2
- Славия – Унион Берлин 3:1
- Слован – Копенгаген 1: 3
- Флора – Гент 0:1
- Раннерс – АЗ Алкмар 2:2
- Яблонец – ЧФР Клуж 1: 0
- Карабах – Базель 0: 0
- Линкольн Ред Импс – ПАОК 0:2
- Мура – Витесс 0:2
- Анортосис – Партизан 0:2
- ХИК – ЛАСК 0:2
- Кайрат – Омония 0: 0
- Маккаби (Тель-Авив) – Алашкерт 4:1
- Маккаби (Хайфа) – Фейеноорд 0:0