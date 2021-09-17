Лига конференций проходит тогда же, когда и матчи Лиги Европы. Однако два матча из 16 были вынесены еще на вторник, 14 сентября. Их сыграли два израильских клуба. Такое решение может быть связано с тем, что 15 и 16 сентября евреи празднуют Йом Кипур, во время которого соблюдают строго пост (из-за этого матч Лиги чемпионов 15 сентября пропустил полузащитник Шахтера Манор Соломон).

Зато 16 сентября свой матч сыграла Заря – луганская команда на выезде противостояла норвежскому Буде/Глимт. И потерпела поражение. От унизительного разгрома команду спас Громов, забивший гол престижа на последней минуте основного времени.

Как это было Заря обидно уступила в первом матче Лиги конференций

Результаты матчей Лиги конференций