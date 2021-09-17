Ліга конференцій відбувається тоді ж, коли й матчі Ліги Європи. Однак два матчі з 16 були винесені ще на вівторок, 14 вересня. Їх зіграли два ізраїльські клуби. Таке рішення може бути пов'язано з тим, що 15 та 16 вересня євреї святкують Йом Кіпур, під час якого дотримуються строго посту (через це матч Ліги чемпіонів 15 вересня пропустив півзахисник Шахтаря Манор Соломон).

Натомість 16 вересня свій матч зіграла Зоря – луганська команда на виїзді протистояла норвезькому Буде/Глімт. І зазнала поразки. Від принизливого розгрому команду врятував Громов, який забив гол престижу на останній хвилині основного часу.

Як це було Зоря прикро поступилася в першому матчі Ліги конференцій

Результати матчів Ліги конференцій