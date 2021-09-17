Ліга конференцій відбувається тоді ж, коли й матчі Ліги Європи. Однак два матчі з 16 були винесені ще на вівторок, 14 вересня. Їх зіграли два ізраїльські клуби. Таке рішення може бути пов'язано з тим, що 15 та 16 вересня євреї святкують Йом Кіпур, під час якого дотримуються строго посту (через це матч Ліги чемпіонів 15 вересня пропустив півзахисник Шахтаря Манор Соломон).
Натомість 16 вересня свій матч зіграла Зоря – луганська команда на виїзді протистояла норвезькому Буде/Глімт. І зазнала поразки. Від принизливого розгрому команду врятував Громов, який забив гол престижу на останній хвилині основного часу.
Як це було Зоря прикро поступилася в першому матчі Ліги конференцій
Результати матчів Ліги конференцій
- Буде/Глімт – Зоря 3:1
- Рома – ЦСКА (Софія) 5:1
- Ренн – Тоттенхем 2:2
- Славія – Уніон Берлін 3:1
- Слован – Копенгаген 1:3
- Флора – Гент 0:1
- Раннерс – АЗ Алкмар 2:2
- Яблонець – ЧФР Клуж 1:0
- Карабах – Базель 0:0
- Лінкольн Ред Імпс – ПАОК 0:2
- Мура – Вітесс 0:2
- Анортосіс – Партизан 0:2
- ХІК – ЛАСК 0:2
- Кайрат – Омонія 0:0
- Маккабі (Тель-Авів) – Алашкерт 4:1
- Маккабі (Хайфа) – Феєнорд 0:0