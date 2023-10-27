Результати 3 туру Ліги конференцій: феєрія суперника Зорі, диво на Фарерах та два дикі розгроми

27 жовтня 2023, 09:04
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Матч команди Валерія Кривенцова перенесли на листопад, тоді як в інших групах турніру киплять пристрасті. Вашій увазі – підсумок всіх зустрічей третього ігрового дня ЛК.

Цього тижня у Лізі конференцій 2023-2024 проходять матчі 3 туру групової стадії. Ігровий день виявився неповним через перенос матчу за участю Зорі, пише 24 канал.

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Луганська команда мала грати на виїзді проти Маккабі з Тель-Авіва. Втім через початок нової фази війни проти ХАМАС в УЄФА пішли назустріч ізраїльтянам та змістили матч проти Зорі на 25 листопада.

Інша ж зустріч групи В пройшла за розкладом в Бельгії. Лідер квартету Гент приймав аутсайдера Брейдаблік та не мав жодних проблем зі скандинавами, забивши чотири голи ще до перерви. Підсумковий рахунок – 5:0.

З інших ігор раннього слоту варто виділити розгромну перемогу Клаксвіка, дебютну в групі ЛК. Клуб з Фарерських островів не залишив вдома шансів словенській Олімпії.

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У центральному ж матчі туру Астон Вілла так само впевнено на виїзді рознесла АЗ Алкмаар (4:1). Варто виділити і виноси Айнтрахта та Фіорентини (6:0), а також вольову перемогу ПАОКа. Греки відігрались у грі з Абердіном після 0:2 та здобули перемогу.

Група А

  • Лілль – Слован 2:1 (Язиджи, 68, Кабелла, 82 – Чаврич, 23)
  • Клаксвік – Олімпія 3:0 (Єнсен, 30, Клеттскард, 44, Адреасен, 54)
МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Лілль 2 1 0 4-1 7
2 Слован 2 0 1 4-3 6
3 Клаксвік 1 1 1 4-2 4
4 Олімпія 0 0 3 0-6 0

Група B

  • Гент – Брейдаблік 5:0 (Гендельман, 10, Кейперс, 15, 19, Тіссудалі, 43, Орбан, 69)
  • Маккабі Т-А – Зоря (перенесений на 25 листопада)

 

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Гент 2 1 0 8-1 7
2 Зоря 1 1 0 2-1 4
3 Маккабі Т-А 1 0 1 3-4 3
4 Брейдаблік 0 0 3 2-9 0

Група C

  • Баллкані – Астана 1:2 (Куч, 8 – Оганесян, 7, Бейсебеков, 23)
  • Динамо Загреб – Вікторія 0:1 (Хорі, 69)
МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Вікторія 3 0 0 4-1 9
2 Динамо Загреб 1 0 2 5-4 3
3 Баллкані 1 0 2 3-3 3
4 Астана 1 0 2 4-8 3

Група D

  • Лугано – Брюгге 1:3 (Владі, 74 – Баланта, 15, Сков Ольсен, 50, Ванакен, 88)
  • Буде-Глімт – Бешикташ 3:1 (Гренбек, 29, Мумбанья, 58, Салтнес, 87 – Мое, 90+1 (автогол))
МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Брюгге 2 1 0 5-2 7
2 Буде-Глімт 1 1 1 3-2 4
3 Лугано 1 1 1 4-5 4
4 Бешикташ 0 1 2 4-7 1

Група E

  • АЗ Алкмаар – Астон Вілла 1:4 (Садік, 65 – Бейлі, 13, Тілеманс, 23, Воткінс, 51, Макгінн, 56)
  • Зріньскі – Легія 1:2 (Більбія, 30 – Яковлєвич, 32 (автогол), Крамер, 62)
МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Легія 2 0 1 5-4 6
2 Астон Вілла 2 0 1 7-4 6
3 Зріньскі 1 0 2 5-6 3
4 АЗ Алкмаар 1 0 2 5-8 3

Група F

  • Генк – Ференцварош 0:0
  • Фіорентина – Чукарічкі 6:0 (Бельтран, 6, 10, Іконе, 29, Соттіль, 65, Мартінес Кварта, 73, Лопес, 83)
МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Фіорентина 1 2 0 10-4 5
2 Ференцварош 1 2 0 5-3 5
3 Генк 1 2 0 4-2 5
4 Чукарічкі 0 0 3 1-11 0

Група G

  • Абердін – ПАОК 2:3 (Міовскі, 50, Полвара, 58 – Десподов, 73, Вієйрінья, 84, Шваб, 90+6 (пен))
  • Айнтрахт – ГІК 6:0 (Діна, 12, 89, Кох, 27, Мармуш, 31, Тута, 45+3, Схірі, 55)
МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 ПАОК 3 0 0 8-5 9
2 Айнтрахт 2 0 1 9-3 6
3 Абердін 0 1 2 4-6 1
4 ГІК 0 1 2 3-10 1

Група H

  • Фенербахче – Лудогорець 3:1 (Батшуаї, 42, Зайц, 52, 90+4 – Бекао, 65 (автогол))
  • Спартак Трнава – Норшеланн 0:2 (Єнсен-Еббью, 36, Расмуссен, 48)
МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Фенербахче 3 0 0 8-3 9
2 Норшеланн 2 0 1 10-4 6
3 Лудогорець 1 0 2 6-10 3
4 Спартак Трнава 0 0 3 1-8 0
Автор: Анатолій Дерека