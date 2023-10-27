Результати 3 туру Ліги конференцій: феєрія суперника Зорі, диво на Фарерах та два дикі розгроми
Матч команди Валерія Кривенцова перенесли на листопад, тоді як в інших групах турніру киплять пристрасті. Вашій увазі – підсумок всіх зустрічей третього ігрового дня ЛК.
Цього тижня у Лізі конференцій 2023-2024 проходять матчі 3 туру групової стадії. Ігровий день виявився неповним через перенос матчу за участю Зорі, пише 24 канал.
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Луганська команда мала грати на виїзді проти Маккабі з Тель-Авіва. Втім через початок нової фази війни проти ХАМАС в УЄФА пішли назустріч ізраїльтянам та змістили матч проти Зорі на 25 листопада.
Інша ж зустріч групи В пройшла за розкладом в Бельгії. Лідер квартету Гент приймав аутсайдера Брейдаблік та не мав жодних проблем зі скандинавами, забивши чотири голи ще до перерви. Підсумковий рахунок – 5:0.
З інших ігор раннього слоту варто виділити розгромну перемогу Клаксвіка, дебютну в групі ЛК. Клуб з Фарерських островів не залишив вдома шансів словенській Олімпії.
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У центральному ж матчі туру Астон Вілла так само впевнено на виїзді рознесла АЗ Алкмаар (4:1). Варто виділити і виноси Айнтрахта та Фіорентини (6:0), а також вольову перемогу ПАОКа. Греки відігрались у грі з Абердіном після 0:2 та здобули перемогу.
Група А
- Лілль – Слован 2:1 (Язиджи, 68, Кабелла, 82 – Чаврич, 23)
- Клаксвік – Олімпія 3:0 (Єнсен, 30, Клеттскард, 44, Адреасен, 54)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Лілль
|2
|1
|0
|4-1
|7
|2
|Слован
|2
|0
|1
|4-3
|6
|3
|Клаксвік
|1
|1
|1
|4-2
|4
|4
|Олімпія
|0
|0
|3
|0-6
|0
Група B
- Гент – Брейдаблік 5:0 (Гендельман, 10, Кейперс, 15, 19, Тіссудалі, 43, Орбан, 69)
- Маккабі Т-А – Зоря (перенесений на 25 листопада)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Гент
|2
|1
|0
|8-1
|7
|2
|Зоря
|1
|1
|0
|2-1
|4
|3
|Маккабі Т-А
|1
|0
|1
|3-4
|3
|4
|Брейдаблік
|0
|0
|3
|2-9
|0
Група C
- Баллкані – Астана 1:2 (Куч, 8 – Оганесян, 7, Бейсебеков, 23)
- Динамо Загреб – Вікторія 0:1 (Хорі, 69)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Вікторія
|3
|0
|0
|4-1
|9
|2
|Динамо Загреб
|1
|0
|2
|5-4
|3
|3
|Баллкані
|1
|0
|2
|3-3
|3
|4
|Астана
|1
|0
|2
|4-8
|3
Група D
- Лугано – Брюгге 1:3 (Владі, 74 – Баланта, 15, Сков Ольсен, 50, Ванакен, 88)
- Буде-Глімт – Бешикташ 3:1 (Гренбек, 29, Мумбанья, 58, Салтнес, 87 – Мое, 90+1 (автогол))
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Брюгге
|2
|1
|0
|5-2
|7
|2
|Буде-Глімт
|1
|1
|1
|3-2
|4
|3
|Лугано
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|Бешикташ
|0
|1
|2
|4-7
|1
Група E
- АЗ Алкмаар – Астон Вілла 1:4 (Садік, 65 – Бейлі, 13, Тілеманс, 23, Воткінс, 51, Макгінн, 56)
- Зріньскі – Легія 1:2 (Більбія, 30 – Яковлєвич, 32 (автогол), Крамер, 62)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Легія
|2
|0
|1
|5-4
|6
|2
|Астон Вілла
|2
|0
|1
|7-4
|6
|3
|Зріньскі
|1
|0
|2
|5-6
|3
|4
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|2
|5-8
|3
Група F
- Генк – Ференцварош 0:0
- Фіорентина – Чукарічкі 6:0 (Бельтран, 6, 10, Іконе, 29, Соттіль, 65, Мартінес Кварта, 73, Лопес, 83)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Фіорентина
|1
|2
|0
|10-4
|5
|2
|Ференцварош
|1
|2
|0
|5-3
|5
|3
|Генк
|1
|2
|0
|4-2
|5
|4
|Чукарічкі
|0
|0
|3
|1-11
|0
Група G
- Абердін – ПАОК 2:3 (Міовскі, 50, Полвара, 58 – Десподов, 73, Вієйрінья, 84, Шваб, 90+6 (пен))
- Айнтрахт – ГІК 6:0 (Діна, 12, 89, Кох, 27, Мармуш, 31, Тута, 45+3, Схірі, 55)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|ПАОК
|3
|0
|0
|8-5
|9
|2
|Айнтрахт
|2
|0
|1
|9-3
|6
|3
|Абердін
|0
|1
|2
|4-6
|1
|4
|ГІК
|0
|1
|2
|3-10
|1
Група H
- Фенербахче – Лудогорець 3:1 (Батшуаї, 42, Зайц, 52, 90+4 – Бекао, 65 (автогол))
- Спартак Трнава – Норшеланн 0:2 (Єнсен-Еббью, 36, Расмуссен, 48)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|3
|0
|0
|8-3
|9
|2
|Норшеланн
|2
|0
|1
|10-4
|6
|3
|Лудогорець
|1
|0
|2
|6-10
|3
|4
|Спартак Трнава
|0
|0
|3
|1-8
|0