Провал Лаціо та покарання кривдника Дніпра-1: всі результати 1/8 фіналу Ліги конференцій – відео
Третій за рангом єврокубок наближається до своєї розв'язки. В матчах 1/8 фіналу вже відбулась одна сенсація.
В Лізі конференцій проходять перші матчі 1/8 фіналу, пише 24 канал. Українська команда вже залишила цей турнір, на минулій стадії плей-офф Дніпро-1 поступився путівкою АЕКу з Ларнаки.
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Самим кіпріотами випав у суперники грізний Вест Хем. У першому матчі лондонці здобули комфортну перемогу на виїзді. Дублем відзначився Майкл Антоніо, який перед грою відзначився кумедною участю у флешмобі.
Також виїзного успіху домоглась і Ніцца. Французи в Кишиневі мінімально переграли Шериф. А ось ще один з фаворитів турніру Вільярреал не зміг подолати на виїзді Андерлехт.
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Базель зі Слованом сильнішого не визначили, як і колишній клуб Яремчука Гент. А ось польський Лех та Фіорентина всуху здолали Юргорден та Сівасспор відовідно. До речі, у вівторок облажався Лаціо, який вдома поступився АЗ.
Всі результати 1/8 фіналу Ліги конференцій 2022-2023:
- Лаціо (Італія) – АЗ (Нідерланди) 1:2
- АЕК (Кіпр) – Вест Хем (Англія) 0:2
- Андерлехт (Бельгія) – Вільярреал (Іспанія) 1:1
- Шериф (Молдова) – Ніцца (Франція) 0:1
- Базель (Швейцарія) – Слован (Словаччина) 2:2
- Гент (Бельгія) – Істанбул Башакшехір (Туреччина) 1:1
- Лех (Польща) – Юргорден (Швеція) 2:0
- Фіорентина (Італія) – Сівасспор (Туреччина) 1:0