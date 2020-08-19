18 серпня відбулися п'ять матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2020/21.

Переможці цієї стадії відбору визначаються за підсумками однієї гри. Ще 12 матчів пройдуть у середу, 19 серпня, пише 24 канал.

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Брестське "Динамо" вийшло до наступного раунду, перемігши "Астану" в гольовій перестрілці. Дебютний матч за білоруську команду в єврокубках провів український захисник Євген Хачеріді. Екснападник збірної України Артем Мілевський відіграв 86 хвилин і зробив внесок у перемогу Бреста, віддавши дві гольові передачі.

Також "Карабах", "Селтік" і "Црвена Звезда" заявили про свої амбіції на подальші кваліфай-раунди, а ось варшавська "Легія" напередодні старту в чемпіонаті лише на один м'яч виявилася сильнішою північноірландського "Лінфілда".

Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Карабах (Азербайджан) – Сілекс (Північна Македонія) 4:0

Голи: Ромеро, 11, Геррьєрі, 40, 51, Емрелі, 80

Легія (Польща) – Лінфілд (Північна Ірландія) 1:0

Гол: Канте, 82

Динамо-Брест (Білорусь) – Астана (Казахстан) 6:3

Голи: Гордійчук, 16, 22, Печенін, 17, Седько, 37, Діалло, 55, 90 – Томасов, 45, Ротару, 52, Бейсебеков, 87

Селтік (Шотландія) – КР Рейк'явік (Ісландія) 6:0

Голи: Ельюнуссі, 6, 90 + 1, Едуар, 17, 72, Жюльєн, 31, Тейлор, 46

Црвена Звезда (Сербія) – Європа (Гібралтар) 5:0

Голи: Ель Фарда, 35, 44, 52, Іваніч, 78, 87