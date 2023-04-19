Хто вийшов в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: пари команд та календар матчів

19 квітня 2023, 00:10
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Найтитулованіші команди в історії турніру стали першими півфіналістами. Натомість Челсі втратив шанси зіграти у ЛЧ наступного сезону.

У вівторок та середу, 18-19 квітня, проходять матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. За їх підсумками стане відомо, хто складе півфінальні пари турніру, пише 24 канал.

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В перших іграх стадії одразу визначились фаворити. Реал, Інтер, Манчестер Сіті та Мілан здобули сухі перемоги над суперниками, але розгромно це зробив лише МанСіті.

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

  • Реал – Челсі 2:0
  • Мілан – Наполі 1:0
  • Бенфіка – Інтер 0:2
  • Манчестер Сіті – Баварія 3:0

Для Реала не стало проблемою захистити свій результат проти кризового Челсі. Команда Анчелотті обыграла Челсі з аналогічним рахунком і вийшла у 11-ий півфінал у 13-ти останніх сезонах ЛЧ.

Відеоогляд матчу Челсі – Реал:

До неї доєднався і Мілан. Команда Піолі після мінімальної перемоги вдома першою забила Наполі і в гостях. Перевага у другому таймі була на боці неаполітанців, але їм треба було забивати двічі. І якщо Осімхен таки вразив ворота Меньяна, то Кварацхелія пенальті не реалізував. Тому далі йдуть "россонері"

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Другі матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:

  • Челсі – Реал 0:2
  • Наполі – Мілан 1:1
  • Інтер – Бенфіка
  • Баварія – Манчестер Сіті

Таким чином у півфіналі мадридський Реал зустрінеться із Манчестер Сіті або Баварією, а Мілан поміряється силами з Інтером чи Бенфікою. Поєдинки 1/2 фіналу пройдуть 9-10 та 16-17 травня, а фінал призначений на 10 червня у Стамбулі.

Автор: Анатолій Дерека