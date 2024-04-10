Франція відреагувала на погрози ІДІЛ: елітний підрозділ охоронятиме матч ЛЧ ПСЖ – Барселона

У середу, 10 квітня, на стадіоні "Парк де Пренс" відбудеться перший чвертьфінальний матч ЛЧ між командами ПСЖ та Барселона. Французькі правоохоронці посилять безпеку під час поєдинку.

Терористична організація Ісламська держава (ІДІЛ) напередодні чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів пригрозила нападами на стадіонах. Тож організатори футбольних поєдинків посилили заходи безпеки.

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Додаткові заходи безпеки на матчі ПСЖ – Барселона

У Франції добре пам'ятають 2015 рік, коли ІДІЛ здійснив теракт поблизу стадіону "Парк де Пренс", де відбувався товариський матч між "Ле Бльо" та Німеччиною. Тоді загинуло три людини, ще кілька отримали поранення.

Щоб не допустити повторення трагедії, міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен провів зустріч з представниками служб внутрішньої розвідки та Національної поліції, де ухвалили ряд важливих рішень.

Під час матчу між ПСЖ та Барселоною буде залучений елітний підрозділ BRI (Бригада розслідувань та втручання). Він спеціалізується на серйозних кримінальних справах.

Крім того, поліція збільшить кількість патрулів навколо стадіону. Також будуть застосовані додаткові ресурси, зокрема дрони.

ПСЖ збільшить кількість стюардів: їх буде 1500 осіб, а не 1000, як зазвичай на матчах Ліги чемпіонів. Також паризький клуб попросив уболівальників заздалегідь прибути на стадіон, щоб провести перевірку безпеки.

Матч на "Парк де Пренс" між ПСЖ та Барселоною відбудеться у середу, 10 березня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.