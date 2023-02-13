Ліга чемпіонів повертається: хто та коли покаже матчі 1/8 фіналу в Україні
Вже у вівторок, 14 лютого, будуть зіграні перші матчі 1/8 фіналу головного турніру європейського клубного футболу - Ліги чемпіонів. Матч цієї стадії турніру будуть доступні для перегляду і в Україні.
В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють 16 команд. Це 8 переможців груп, які під час жеребкування опинилися серед сіяних, та ще 8 команд, які посіли другі місця у своїх квартетах. Після закінчення групового етапу відбулася церемонія жеребкування, де і було визначено пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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Календар матчів Ліги чемпіонів
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 14, 15, 21 та 22 лютого 2023 року. Матчі-відповіді заплановані на 7, 8, 14 та 15 березня. В кожен з цих днів відбудеться по два матчі. Всі матчі розпочинатимуться о 22:00.
14 лютого
- Мілан – Тоттенхем
- ПСЖ – Баварія
15 лютого
- Боруссія (Дортмунд) – Челсі
- Брюгге – Бенфіка
21 лютого
- Ліверпуль – Реал
- Айнтрахт (Франкфурт) – Наполі
22 лютого
- Інтер – Порту
- РБ Лейпциг – Манчестер Сіті
Хто покаже матчі Ліги чемпіонів в Україні
В Україні правами на показ матчів Ліги чемпіонів офіційно володіє платформа Megogo. Саме там і відбудеться онлайн-трансляція матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Однак трансляція доступна лише для власників абонплати "Максимальна", яка обійдеться у 299 гривень на місяць.
Трансляція матчів Ліги чемпіонів також доступна і для користувачів провайдера "Воля". Там можна обрати як основний пакет, так і додаткові, які включатимуть трансляції матчів Ліги чемпіонів.
Сайт 24 каналу проведе текстові онлайн-трансляції усіх матчів плей-офф Ліги чемпіонів – від 1/8 фіналу й аж до головного матчу за трофей. Фінал Ліги чемпіонів 2023 відбудеться 10 червня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".