Починаємо з візиту в Сербію: Динамо дізналось першого суперника в Лізі чемпіонів 2024-2025

Київський клуб стартуватиме з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команді Олександра Шовковського випав історично дуже зручний суперник.

У липні в єврокубках розпочнеться новий сезон 2024-2025. Серед українських команд першим у боротьбу вступить київське Динамо, пише 24 Канал.

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Візит в Сербію

Команда Олександра Шовковського посіла друге місце в УПЛ. Це дало їй можливість потрапити в Лігу чемпіонів. Кияни почнуть свій шлях з другого кваліфікаційного раунду.

Тим часом, УЄФА визначив першого суперника для "біло-синіх". Ним стане команда Партизан, яка минулого сезону стала віцечемпіоном Сербії.

Перша зустріч команд пройде 23-24 липня і буде номінально домашньою для Динамо. У свою чергу друга гра відбудеться 30-31 липня на полі Партизана.

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Історія зустрічей проти Партизана

Для потрапляння в основну стадію Ліги чемпіонів киянам треба пройти аж трьох опонентів. В разі поразки від Партизана команда Шовковського опиниться у кваліфікації Ліги Європи.

Якщо ж "біло-сині" пройдуть сербів, то гарантують собі як мінімум основну стадію ЛЄ (в разі вильоту в одному з наступних кваліфікаційних раундів). До слова, не так давно Динамо зустрічалось вже з Партизаном.

В групі ЛЄ 2017-2018 кияни двічі переграли сербський клуб – 3:2 на виїзді та 4:1 вдома. Крім цього, команди перетинались у Кубку чемпіонів у 1976 році. Тоді Динамо також здобуло дві перемоги – 3:0 та 2:0.