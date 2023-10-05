Героїзм Шахтаря, феєрія в Мадриді, Ньюкасл карає ПСЖ: всі результати Ліги чемпіонів за 4 жовтня

Четвертий ігровий день ЛЧ подарував вболівальникам чимало топових битв. Українцям він подарував неймовірні емоції від матчу в Бельгії. Вашій увазі - результати всіх ігор за середу.

Цього тижня у Лізі чемпіонів проходять матчі другого туру групової стадії сезону 2023-2024. На середу, 4 жовтня, заплановані вісім матчів у квартетах E, F, G та H, пише 24 канал.

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На ранній слот (19:45 за київським часом) було винесено дві зустрічі, у тому числі за участю чемпіона УПЛ Шахтаря. Донеччани у першому таймі провалились, двічі пропустивши від Антверпена.

Втім неймовірний камбек після перерви дозволив підопічним ван Леувена вирвати перемогу. Також вже відіграли свій матч Атлетіко та Феєнорд. Команди видали божевільний перший тайм з чотирма ударами і зрештою перемогу господарям приніс Мората.

У вечірній слот дограли суперники Шахтаря по групі, Барселона мінімально здолала Порту. Втім головна увага буа прикута до матчів групи F, де Боруссія приймала Мілан, а ПСЖ завітав в гості до Ньюкасла.

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І якщо в Дортмунді голів не забивали, то англійці змогли приголомшити парижан. Три голи за 50 хвилин по суті гарантували підопічним Едді Хау першу перемогу у цьому сезоні.

Група Е

Атлетіко – Феєнорд 3:2 (Мората, 12, 47, Грізманн, 45+4 – Ермосо, 7 (аг), Ганцко, 34)

Селтік – Лаціо 1:2 (Фурухасі, 12 – Весіно, 29, Педро, 90+6)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Атлетіко 1 1 0 4-3 4 2 Лаціо 1 1 0 3-2 4 3 Феєнорд 1 0 1 4-3 3 4 Селтік 0 0 2 1-4 0

Група F

Ньюкасл – ПСЖ 4:1 (Альмірон, 11, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Люка Ернандес, 56)

Боруссія Д – Мілан 0:0

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Ньюкасл 1 1 0 4-1 4 2 ПСЖ 1 0 1 3-4 4 3 Мілан 0 2 0 0-0 2 4 Боруссія Д 0 1 1 0-2 1

Група G

Лейпциг – Манчестер Сіті 1:3 (Опенда, 48 – Фоден, 25, Альварес, 84, Доку, 90+2)

Црвена Звезда – Янг Бойз 2:2 (Ндіає, 35, Букарі, 89 – Угрінич, 48, Іттен, 61 (пен))

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Манчестер Сіті 2 0 0 6-2 6 2 Лейпциг 1 0 1 4-4 3 3 Янг Бойз 0 1 1 3-5 1 4 Црвена Звезда 0 1 1 3-5 1

Група H

Антверпен – Шахтар 2:3 (Муджа, 3, Баліквіша, 33 – Сікан, 48, 76, Ракіцький, 71)

Порту – Барселона 0:1 (Ферран Торрес, 45+1)