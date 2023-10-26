Бойова поразка Шахтаря, розгром ПСЖ, дубль Голанда: всі результати Ліги чемпіонів за 25 жовтня
Шостий ігровий день ЛЧ трохи розчарував українських фанатів, але подарував чимало гарячих битв серед топ-команд. Вашій увазі - результати всіх ігор середи.
У середу, 25 жовтня, у Лізі чемпіонів проходять останні матчі третього туру групової стадії сезону 2023-2024. На останній ігровий день тижня винесені зустрічі у квартетах E, F, G та H, пише 24 канал.
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На ранній слот був винесений матч за участю єдиного представника України Шахтаря. Донеччани дали бій на виїзді Барселоні, але каталонці таки втримали перемогу. На другому місці у групі закріпився Порту, який здобув вольову перемогу над Антверпеном.
У групі Е вийшли два результативних матчі, які ще більше закрутили інтригу. Феєнорд впевнено переграв віцечемпіона Серії А Лаціо, а Атлетіко втрати очки проти аутсайдера квартету Селтіка. Завдяки цьому нідерландці вийшли на перше місце.
У "групі смерті" ПСЖ розібрався із Міланом, а от Ньюкасл після розгрому парижан примудрився поступитися Боруссії. Таким чином, на перше місце у квартеті повернулись парижани, а ось Мілан відстав.
Група Е
- Феєнорд – Лаціо 3:1 (Хіменес, 31, 74, Зеррукі, 45+2 – Педро, 83 (пен))
- Селтік – Атлетіко 2:2 (Фурухасі, 4, Пальма, 28 – Грізманн, 25, Мората, 53)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Феєнорд
|2
|0
|1
|7-4
|6
|2
|Атлетіко
|1
|2
|0
|6-5
|5
|3
|Лаціо
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|Селтік
|0
|1
|2
|3-6
|1
Група F
- ПСЖ – МІлан 2:0 (Мбаппе, 32, Коло Муані, 53, Лі, 89)
- Ньюкасл – Боруссія Д. 0:1 (Нмеча, 45)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|ПСЖ
|2
|0
|1
|6-4
|6
|2
|Боруссія Д
|1
|1
|1
|1-2
|4
|3
|Ньюкасл
|1
|1
|1
|4-2
|4
|4
|Мілан
|0
|2
|1
|0-3
|2
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Група G
- Янг Бойз – Манчестер Сіті 1:3 (Мешак, 52 – Аканджі, 48, Голанд, 67 (пен), 86)
- Лейпциг – Црвена Звезда 3:1 (Раум, 12, Сімонс, 59, Ольмо, 84 – Стаменіч, 70)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сіті
|3
|0
|0
|9-3
|9
|2
|Лейпциг
|2
|0
|1
|7-5
|6
|3
|Янг Бойз
|0
|1
|2
|4-8
|1
|4
|Црвена Звезда
|0
|1
|2
|4-8
|1
Група H
- Барселона – Шахтар 2:1 (Торрес, 28, Лопес, 36 – Судаков, 62)
- Антверпен – Порту 1:4 (Юсуф, 37 – Еванілсон, 46, 69, 84, Еустакіо, 54)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Барселона
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2
|Порту
|2
|0
|1
|7-3
|6
|3
|Шахтар
|1
|0
|2
|5-7
|3
|4
|Антверпен
|0
|0
|3
|3-12
|0