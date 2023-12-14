Шахтар в битві за плей-оф та розв'язка в "групі смерті": всі результати матчів ЛЧ за 13 грудня

У середу, 13 грудня, відбулися останні матчі групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2023/24. У восьми поєдинках ігрового дня визначилися щасливчики та невдахи першої половини турніру.

Наразі вже відомі 14 з 16 володарів путівок до плей-оф Ліги чемпіонів. На десерт залишилися поєдинки в групах E, F, G та H, пише 24 Канал.

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Програму ігрового дня відкрили матчі Лейпциг – Янг Бойз та Црвена Звезда – Манчестер Сіті. Увага всіх українських уболівальників була прикута до поєдинку Порту – Шахтар. Від результату битви з "драконами" залежало, в якому з турнірів навесні продовжать свої виступи "гірники".

Лейпциг – Янг Бойз 2:1

Голи: Шешко, 51, Форсберг, 56 – Коллі, 53

Розподіл місць в групі G визначився ще до поєдинків 6-го туру. Тож результат матчів абсолютно ні на що не впливав.

Лейпциг не без пригод обіграв Янг Бойз. На 51-й хвилині словенський форвард "червоних биків" Шешко відкрив рахунок у матчі. Через кілька хвилин Ебріма Коллі відновив паритет. Проте одразу ж Форсберг вивів свою команду вперед. Під час ударної п'ятихвилинки суперники забили 3 голи, чого не скажеш про решту ігрового часу.

Відеоогляд матчу Лейпциг – Янг Бойз

Црвена Звезда – Манчестер Сіті 2:3

Голи: Хван Ін Пом, 76 – Гемілтон, 19, Бобб, 62, Філліпс, 85

Пеп Гвардіола в матчі проти Црвени Звезди дав відпочинок лідерам команди. Проте навіть напіврезервним складом Манчестер Сіті не мав проблем з чемпіоном Сербії.

"Містяни" забили три голи Црвені Звезді: відзначилися Гемілтон, Бобб та Філліпс. Натомість сербська команда відповіла двома голами престижу: результативні удари на свій рахунок записали Хван Ін Пом та Катай.

Відеоогляд матчу Црвена Звезда – Манчестер Сіті

Турнірна таблиця групи G

Місце Команда В Н П Голи Очки 1. Манчестер Сіті 6 0 0 18-7 18 2. Лейпциг 4 0 2 13-10 12 3. Янг Бойз 1 1 4 7-13 4 4. Црвена Звезда 0 1 5 7-15 1

Атлетіко – Лаціо 2:0

Голи: Грізманн, 6, Ліно, 51

Відеоогляд матчу Атлетіко – Лаціо

Селтік – Феєнорд 2:1

Голи: Пальма, 33, Лагербільке, 90+1

Відеоогляд матчу Селтік – Феєнорд

Турнірна таблиця групи E

Місце Команда В Н П Голи Очки 1. Атлетіко 4 2 0 17-6 14 2. Лаціо 3 1 2 7-7 10 3. Феєнорд 2 0 4 9-10 6 4. Селтік 1 1 4 5-15 4

Боруссія Д – ПСЖ 1:1

Голи: Адеємі, 51 – Заїр-Емрі, 56

Відеоогляд матчу Боруссія Д – ПСЖ

Ньюкасл – Мілан 1:2

Голи: Жоелінтон, 33 – Пулішич, 59, Чуквуезе, 84

Відеоогляд матчу Ньюкасл – Мілан

Турнірна таблиця групи F

Місце Команда В Н П Голи Очки 1. Боруссія Д 3 2 1 7-4 11 2. ПСЖ 2 2 2 9-8 8 3. Мілан 5 2 2 5-8 8 4. Ньюкасл 1 2 3 6-7 5

Антверпен – Барселона 3:2

Голи: Вермерен, 2, Янссен, 56, Іленіхена, 90+2 – Торрес, 35, Гую, 90+1

Відеоогляд матчу Антверпен – Барселона

Порту – Шахтар 5:2

Голи: Галено, 9, 43, Таремі, 62, Пепе, 75, Консейсайо, 82 – Сікан, 29, Еустакіо, 72 (автогол), Егіналду, 88

Відеоогляд матчу Порту Шахтар

Турнірна таблиця групи H