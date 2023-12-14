Шахтар в битві за плей-оф та розв'язка в "групі смерті": всі результати матчів ЛЧ за 13 грудня
У середу, 13 грудня, відбулися останні матчі групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2023/24. У восьми поєдинках ігрового дня визначилися щасливчики та невдахи першої половини турніру.
Наразі вже відомі 14 з 16 володарів путівок до плей-оф Ліги чемпіонів. На десерт залишилися поєдинки в групах E, F, G та H, пише 24 Канал.
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Програму ігрового дня відкрили матчі Лейпциг – Янг Бойз та Црвена Звезда – Манчестер Сіті. Увага всіх українських уболівальників була прикута до поєдинку Порту – Шахтар. Від результату битви з "драконами" залежало, в якому з турнірів навесні продовжать свої виступи "гірники".
Лейпциг – Янг Бойз 2:1
Голи: Шешко, 51, Форсберг, 56 – Коллі, 53
Розподіл місць в групі G визначився ще до поєдинків 6-го туру. Тож результат матчів абсолютно ні на що не впливав.
Лейпциг не без пригод обіграв Янг Бойз. На 51-й хвилині словенський форвард "червоних биків" Шешко відкрив рахунок у матчі. Через кілька хвилин Ебріма Коллі відновив паритет. Проте одразу ж Форсберг вивів свою команду вперед. Під час ударної п'ятихвилинки суперники забили 3 голи, чого не скажеш про решту ігрового часу.
Відеоогляд матчу Лейпциг – Янг Бойз
Црвена Звезда – Манчестер Сіті 2:3
Голи: Хван Ін Пом, 76 – Гемілтон, 19, Бобб, 62, Філліпс, 85
Пеп Гвардіола в матчі проти Црвени Звезди дав відпочинок лідерам команди. Проте навіть напіврезервним складом Манчестер Сіті не мав проблем з чемпіоном Сербії.
"Містяни" забили три голи Црвені Звезді: відзначилися Гемілтон, Бобб та Філліпс. Натомість сербська команда відповіла двома голами престижу: результативні удари на свій рахунок записали Хван Ін Пом та Катай.
Відеоогляд матчу Црвена Звезда – Манчестер Сіті
Турнірна таблиця групи G
|Місце
|Команда
|В
|Н
|П
|Голи
|Очки
|1.
|Манчестер Сіті
|6
|0
|0
|18-7
|18
|2.
|Лейпциг
|4
|0
|2
|13-10
|12
|3.
|Янг Бойз
|1
|1
|4
|7-13
|4
|4.
|Црвена Звезда
|0
|1
|5
|7-15
|1
Атлетіко – Лаціо 2:0
Голи: Грізманн, 6, Ліно, 51
Відеоогляд матчу Атлетіко – Лаціо
Селтік – Феєнорд 2:1
Голи: Пальма, 33, Лагербільке, 90+1
Відеоогляд матчу Селтік – Феєнорд
Турнірна таблиця групи E
|Місце
|Команда
|В
|Н
|П
|Голи
|Очки
|1.
|Атлетіко
|4
|2
|0
|17-6
|14
|2.
|Лаціо
|3
|1
|2
|7-7
|10
|3.
|Феєнорд
|2
|0
|4
|9-10
|6
|4.
|Селтік
|1
|1
|4
|5-15
|4
Боруссія Д – ПСЖ 1:1
Голи: Адеємі, 51 – Заїр-Емрі, 56
Відеоогляд матчу Боруссія Д – ПСЖ
Ньюкасл – Мілан 1:2
Голи: Жоелінтон, 33 – Пулішич, 59, Чуквуезе, 84
Відеоогляд матчу Ньюкасл – Мілан
Турнірна таблиця групи F
|Місце
|Команда
|В
|Н
|П
|Голи
|Очки
|1.
|Боруссія Д
|3
|2
|1
|7-4
|11
|2.
|ПСЖ
|2
|2
|2
|9-8
|8
|3.
|Мілан
|5
|2
|2
|5-8
|8
|4.
|Ньюкасл
|1
|2
|3
|6-7
|5
Антверпен – Барселона 3:2
Голи: Вермерен, 2, Янссен, 56, Іленіхена, 90+2 – Торрес, 35, Гую, 90+1
Відеоогляд матчу Антверпен – Барселона
Порту – Шахтар 5:2
Голи: Галено, 9, 43, Таремі, 62, Пепе, 75, Консейсайо, 82 – Сікан, 29, Еустакіо, 72 (автогол), Егіналду, 88
Відеоогляд матчу Порту Шахтар
Турнірна таблиця групи H
|Місце
|Команда
|В
|Н
|П
|Голи
|Очки
|1.
|Барселона
|4
|0
|2
|12-6
|12
|2.
|Порту
|4
|0
|2
|15-8
|12
|3.
|Шахтар
|3
|0
|3
|10-12
|9
|4.
|Антверпен
|1
|0
|5
|6-17
|3