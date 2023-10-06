Від диких гармат до феєричних комбінації: відео найкращих голів 2 туру Ліги чемпіонів 2023-2024

Футбольним естетам було, від чого отримати задоволення в останніх матчах ЛЧ. Вашій увазі - вісімка найкрутіших голів цього тижня.

Цього тижня в Лізі чеміпонів відбулись матчі другого туру групової стадії сезону 2023-2024. Був він успішним для представника України, адже Шахтар вирвав перемогу у Антверпена з рахунком 3:2.

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У 16-ти іграх було забито 55 голів і лише в одній зустрічі була зафіксована нульова нічия (Боруссія Дортмунд – Мілан). Ваші увазі – топ-8 голів другого туру ЛЧ за версією 24 каналу.

8. Антуан Грізманн (Атлетіко – Феєнорд)

Мадридці влаштували перестрілку із чемпіоном Нідерландів і вийшли переможцем із неї завдяки дублю Альваро Морати. Втім м'яч Грізманна вийшов більш красивим, адже француз під час метушні у чужому майданчику відважився на удар через себе.

Відеоогляд матчу:

7. Джамал Мусіала (Копенгаген – Баварія)

Мюнхенці зіштовхнулись із проблемами у столиці Данії, але все ж здобули вольову перемогу. Допоміг її вирвати Мусіала, який технічно прокинув м'яч між двома суперниками та завдав більярдного пострілу з лінії карного майданчика.

Відеоогляд матчу:

6. Адріен Томассон (Ланс – Арсенал)

Французи стали творцями однієї з сенсацій у другому турі. Після пропущеного голу Лансу вдалась ефектна комбінація після помилки кіпера Арсенала. Як підсумок, Томассон зльоту красиво покарав Райю за фейл.

Відеоогляд матчу:

5. Кастро (Уніон – Брага)

Як і Шахтар, португальський клуб зумів вирвати перемогу після пропущених двох голів. Фінальну крапку у вдалому вояжі до Берліна поставив Кастро, який філіграно пробив низом у дальній кут з-за меж карного майданчика.

Відеоогляд матчу:

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4. Хуліан Альварес (Лейпциг – Манчестер Сіті)

МанСіті не без проблем зумів вивезти три очки з Німеччини. До 83 хвилини рахунок був 1:1, але Альварес красиво з місця пробив після пасу від Доку. М'яч по красивій траекторії опустився у кут воріт "биків".

Відеоогляд матчу:

3. Фабіан Шер (Ньюкасл – ПСЖ)

Парижани доволі несподівано з розгромом програли Ньюкаслу, який не володів ігровою перевагою. Втім "сороки" ідеально реалізовували свої моменти, а суперпостріл від Шера наприкінці зустрічі лише став остаточним вироком для ПСЖ.

Відеоогляд матчу:

2. Джуд Беллінгем (Наполі – Реал)

Англієць показує божевільну гру після трансферу в Мадрид з Боруссії. У лобовій грі ЛЧ проти Наполі Джуд спочатку асистував на Вінісіуса, а згодом і сам розписався у воротах Мерета після ефектного слалому з центру поля. Хавбек банально не помічав опонентів!

Відео голу:

1. Брума (Уніон – Брага)

Про цей матч вже було сказано вище, адже переможний гол Браги потрапив у наш хіт-парад. Втім пальму першості сміливо віддаємо другому голу португальців. Брума відправив м'яч по ідеальній траекторії у ворота берлінців, знявщи павутиння з "дев'ятки".

Відеоогляд матчу: