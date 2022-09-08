В компанію до Левандовскі: новачок Шахтаря увійшов до команди тижня в Лізі чемпіонів – фото

Мар'ян Швед яскраво провів свій перший матч за донеччан, зробивши дубль у ворота Лейпцига. Форвард увійшов до когорти найкращих гравців 1 тура ЛЧ.

Шахтар феєрично стартував в Лізі чемпіонів цього року. Донеччани потрапили в непросту групу з Реалом, Лейпцигом та Селтіком.

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Втім, вже уже першому поєдинку на виїзді підопічні Ігора Йовічевича здобули розгромну перемогу над Лейпцигом з рахунком 4:1. Героями матчу стали Мар'ян Швед та Михайло Мудрик.

Вінгер записав на свій рахунок гол та два асисти, тоді як нападник зробив дубль у своєму першому матчі за Шахтар. Цей успіх був визнаний і УЄФА.

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Організація опублікувала збірну першого туру Ліги чемпіонів. До неї потрапив Швед, який в атаці склав компанію таким титулованим футболістам як Роберт Левандовскі та Лерой Сане.

: Домінік Лівакович (Динамо З).: Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Абакар Сілла (Брюгге), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Алехандро Грімальдо (Бенфіка).: Пьотр Зелінскі (Наполі), Мохаммед Кудус (Аякс), Маркус Едвардс (Спортінг).: Лерой Сане (Баварія), Роберт Левандовскі (Барселона), Мар'ян Швед (Шахтар).



Збірна 1 туру Ліги чемпіонів / інстаграм УЄФА

До речі, розгромна поразка від Шахтаря коштувала наставнику "биків" Доменіко Тедеско посади головного тренера. Новим коучем Лейпцига став Марко Розе.

У наступному турі Шахтар "прийме" Селтік у Варшаві. Чемпіони Шотландії у першій грі без шансів поступились Реалу (0:3).