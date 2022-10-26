Барселона другий сезон поспіль не виходить в плей-офф ЛЧ: відеоогляд матчу Інтер – Вікторія

Підопічні Сімоне Індзагі не залишили жодних шансів чемпіону Чехії на своєму полі. Перемога дозволила Інтеру вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та залишити за бортом турніру Барселону.

Інтер – Вікторія 4:0

Голи: Мхітарян, 35, Джеко, 42, Джеко, 66, Лукаку, 87.

У Лізі чемпіонів продовжується 5 тур групового раунду. Вчора Шахтар зміг зіграти внічию проти Селтіка, що гарантувало команді Ігора Йовічевіча вихід у плей-офф єврокубків.

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Сьогодні ж назначені ще вісім поєдинків, пише 24 канал. Основна увага прикута до групи С, де за вихід в 1/8 фіналу боролись Інтер та Барселона. Команда Сімоне Індзагі випереджала каталонців на три бали, а свій матч проти Вікторії починала на дві години раніше, ніж каталонці проти Баварії.

По суті міланці зняли всю інтригу самотужки. Віцечемпіонам Італії достатньо було обіграти головного аутсайдера квартету, щоб достроково вийти у плей-офф. Інтер це і зробив без проблем.

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"Неррадзурі" забили по два голи чехам в кожному із таймів. Рахунок на 35 хвилині відкрив Генріх Мхітарян, після чого Едін Джеко оформив дубль. Крапку у матчі поставив Лукаку, який відновився від травми і вперше з серпня вийшов на поле.

Відеоогляд матчу Інтер – ВІкторія:

Інтер лише вдруге за останні 10 років виходить у плей-офф Ліги чемпіонів, а ось Барселона вже другий сезон поспіль вилітає з турніру на стадії групового раунду. Минулого року каталонці посіли третє місце у групі з Динамо, а в Лізі Європи вилетіли від Айнтрахта в 1/4 фіналу.

Турнірне становище групи С: