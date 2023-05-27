Дякуємо Інтеру: чемпіон України гарантовано зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів 2022-2023

Команда Сімоне Індзагі не мала проблем із Аталантою і здобула путівку у головний турнір Європи. Це дозволило і майбутньому переможцю УПЛ вийти в групу ЛЧ напряму.

Інтер – Аталанта 3:2

Голи: Лукаку, 1, Барелла, 3, Мартінес, 77 – Пашаліч, 36, Онана, 90+1 (автогол).

Цими вихідними в чемпіонаті Італії проходять ігри 37 туру, пише 24 канал. Наполі вже гарантував собі чемпіонство, а Лаціо забезпечив путівку в Лігу чемпіонів. Натомість залишалось визначити ще двох представників Серії А у головному турнірі Європи.

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До того ж, в очному матчі зустрілись прямі конкуренти – Інтер та Аталанта. "Неррадзурі" мали гандикап у 5 очок, тому навіть нічия гарантувала б їм місце у топ-четвірці. Підопічні ж Гасперіні сподівались наблизитись до Мілана, який був попереду на три бали.

Ударний початок

Інтер взявся за справу зі старту і всього за три хвилини забив двічі. Вже на 39 секунді матчу рахунок відкрив Лукаку, який реалізував вихід сам-на-сам зі Спортьєлло.

А трохи згодом рахунок подвоїв Барелла, який опинився у потрібному місці після подачі з флангу. Інтер міг ще більше розвинути свій успіх, але Аталанта огризнулась ближче до перерви.

Після кутового та сумбуру у майданчику господарів першим на м'ячі опинився Пашаліч, який впритул розстріляв ворота Онана. Очікувалось, що після перерви Аталанта понесеться зрівнювати рахунок, але Інтер вміло засушив гру та ще і забив втретє.

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Брозовича вивели сам-на-сам із кіпером, той скинув під удар вільному Лаутаро Мартінесу, який вразив вже порожні ворота. Під завісу гри Аталанта забила вдруге за допомогою кіпера суперника Онана, але врешті решт Інтер без проблем довів гру до перемоги.

На мажорній ноті перед фіналом

Таким чином, підопічні Сімоне Індзагі гарантували собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон. Тепер "неррадзурі" треба зосередитись на цьому розіграші турніру. У фіналі ЛЧ італійці протистоятимуть Манчестер Сіті.

Натомість Аталанта втратила шанси на топ-четвірку і тепер зіграє або в Лізі Європи, або в Лізі конференцій. Четверта путівка від Італії в ЛЧ дістанеться Мілану або Ювентусу. Перші мають перевагу у 5 балів і завтра гратимуть із туринцями лобовий матч. Тому шанси "россонері" відчутно вищі.

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Україна в Лізі чемпіонів

До слова, перемога Інтера зіграла і на користь України. На наступний сезон звільнився один слот прямої путівки в груповий раунд, адже як Манчестер Сіті, так і Інтер гарантували собі місце там через чемпіонат. Цей слот отримає чемпіон 12-ї асосціації в рейтингу УЄФА.

Нею як раз і є Україна. Таким чином, переможець УПЛ автоматично зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів. За два тури до фінішу великі шанси на золото має Шахтар, який випереджає Дніпро-1 на 5 очок.