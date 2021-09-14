Результати матчів Ліги чемпіонів 14 вересня: відео

14 вересня 2021 , 22:47
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Джерело:

24 канал

Груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 стартував 14 вересня. Результати всіх матчів та відеоогляди поєдинків Ліги чемпіонів далі у матеріалі.

Севілья – Зальцбург 1:1

Голи: Ракітіч, 42 (п) – Сучич, 21 (п)

Незабиті пенальті: Адеємі, 13, Сучич, 37 (обидва Зальцбург)
Вилучення: Ен Несірі, 50 (Севілья)

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Севілья – Зальцбург відеоогляд

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Нгамалю, 66, Сібачо, 90+5 – Роналду, 13

Вилучення: Ван-Біссака, 35 (МЮ)

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед відеоогляд

Барселона – Баварія 0:3

Голи: Мюллер, 33, Левандовський, 56, 85

Вільярреал – Аталанта 2:2

Голи: Трігерос, 39, Груневелд, 73 – Фройлер, 6, Госенс, 83
Вилучення: Кокелен, 84 (Вільярреал)

Динамо – Бенфіка 0:0

Лілль – Вольфсбург 0:0

Вилучення: Брукс, 63 (Вольфсбург)

Мальме – Ювентус 0:3

Голи: Алекс Сандро, 23, Дибала, 45, Мората, 45+1

Челсі – Зеніт 1:0

Гол: Лукаку, 69

Автор: Михайло Гема