ПСЖ – Реал, Інтер – Ліверпуль: результати нового жеребкування Ліги чемпіонів

Відбулося нове жеребкування раунду 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Жеребкування Ліги чемпіонів довелося провести повторно через технічну помилку.

УЄФА вперше в історії скасував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, адже під час першої процедури сталися технічні помилки.

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Манчестер Юнайтед помилково звели з Вільярреалом, хоча вони грали у групі. Водночас серед суперників Атлетіко не було МЮ, але був Ліверпуль, з яким мадридці також грали в групі.

В УЄФА призначили нове жеребкування на 13-е грудня (16:00).

Остаточні результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

Зальцбург – Баварія

Спортинг – Манчестер Сіті

Бенфіка – Аякс

Челсі – Лілль

Атлетико – Манчестер Юнайтед

Вільярреал – Ювентус

Інтер – Ліверпуль

ПСЖ – Реал

. Перші поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 15/16 та 22/23 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 8/9 та 15/16 березня. Календар поєдинків буле сформовано згодом. Початок всіх поєдинків о 22:00.