ПСЖ – Реал, Інтер – Ліверпуль: результати нового жеребкування Ліги чемпіонів

13 грудня 2021 , 16:15
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Відбулося нове жеребкування раунду 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Жеребкування Ліги чемпіонів довелося провести повторно через технічну помилку.

УЄФА вперше в історії скасував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, адже під час першої процедури сталися технічні помилки.

Дізнайтесь більше Результати жеребкування Ліги чемпіонів скасували: росіянин Аршавін витягнув помилкову кулю

Манчестер Юнайтед помилково звели з Вільярреалом, хоча вони грали у групі. Водночас серед суперників Атлетіко не було МЮ, але був Ліверпуль, з яким мадридці також грали в групі.

В УЄФА призначили нове жеребкування на 13-е грудня (16:00).

Остаточні результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

  • Зальцбург – Баварія
  • Спортинг – Манчестер Сіті
  • Бенфіка – Аякс
  • Челсі – Лілль
  • Атлетико – Манчестер Юнайтед
  • Вільярреал – Ювентус
  • Інтер – Ліверпуль
  • ПСЖ – Реал
До уваги. Перші поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 15/16 та 22/23 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 8/9 та 15/16 березня. Календар поєдинків буле сформовано згодом. Початок всіх поєдинків о 22:00.
Автор: Михайло Гема