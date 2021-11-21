Лідеру українського хокею Донбасу загрожує виключення з УХЛ: деталі скандалу

Федерація хокею України зарахувала другу технічну поразку Донбасу за матч УХЛ, який було зіграно 19 листопада. Донбас у цьому матчі переміг із рахунком 5:2

Рішення було ухвалено через те, що в заявці команди на матч проти Кременчука були дискваліфіковані гравці.

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Ще 17 листопада Донбас зіграв матч проти Дніпра, випустивши на лід хокеїстів, які були дискваліфіковані. Команда перемогла, але в ФХУ заявили, що Донбас буде покараний технічною поразкою. А також пригрозили, що у випадку повторних порушень, клуб буде знятий з чемпіонату.

Що загрожує клубу

Донбас після двох технічних поразок поспіль може бути знятий з розіграшу УХЛ. В аналогічній ситуації опинився Краматорськ.

Клуби вже подали позови до суду. ФХУ розгляне питання про зняття двох клубів наступного тижня.

Конфлікт Колеснікова з ФХУ

У середині лістопаду збірна України з хокею перебувала на зборах в Угорщині, де готувалася до участі в міжнародному турнірі. Та сім гравців Донбасу отримали повідомлення покинути розташування збірної та повернутися до України. Таке ж повідомлення отримали й гравці фарм-клубу Донбасу Молода Гвардія, які на той час перебували у молодіжній та юнацькій збірній України.

Покинули розташування національної збірної шість гравців Донбасу (Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Віктор Захаров, Олександр Пересунько, Микита Буценко та Ілля Коренчук) та ще один хокеїст Краматорська (Павло Таран). Натомість відмовився це зробити Віталій Лялька. Після цього Донбас в цей же день розірвав з ним угоду.

Все це сталося під проводом почесного президента Донбасу Бориса Колеснікова. Він своє рішення пояснив тим, що зараз триває судовий розгляд щодо законності прийняття Федерації хокею України у склад засновників УХЛ.

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко назвав такі дії намаганням "взяти в заручники своїх сумнівних інтересів збірні команди України"

Збірна України опинилися в критичній ситуації. Тому до лав команди було викликано семеро гравців, які мають російське громадянство. Невдовзі вони можуть отримати українське громадянство та виступати за збірну України.