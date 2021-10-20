Лідерка української команди з велоспорту пропустить чемпіонат світу
Джерело:"Суспільне Спорт"
У Франції стартує чемпіонат світу з велотреку, де Україну представлять 15 спортсменів. Змагання триватимуть з 20 до 24 жовтня.
Старікова пропустить турнір
У французькому Рубе розіграють 22 комплекти нагород: по 11 у жіночих і чоловічих дисциплінах.
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Срібна призерка Олімпіади-2020 Олена Старікова пропустить турнір. Серед учасниць Ігор у Токіо від України виступить лише Любов Басова, яка є срібною призеркою чемпіонату світу-2008 і дворазовою чемпіонкою Європи.
Також виступлять і лідери чоловічої збірної: Роман Гладиш та Ганна Соловей.
Загалом Україну представлять 15 спортсменів.
Склад збірної України на чемпіонат світу
Жінки: Любов Басова, Алла Білецька, Ксенія Федотова, Тетяна Клімченко, Олександра Логвінюк, Ганна Соловей, Вікторія Ярошенко.
Чоловіки: Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Михайло-Ярослав Дудко, Володимир Джус, Роман Гладиш, Віталій Гринів, Кирило Царенко, Максим Васильєв.
- На минулому чемпіонаті світу у 2020 році українській збірній не вдалося завоювати медаль. Останню нагороду світової першості для України здобула Старікова у 2019 році. Тоді Олена завоювала срібну нагороду.
- Також в останній день змагань у швейцарському Гренхемі принесла Україні срібну медаль чемпіонату Європи.
- За всю історію участі України в чемпіонаті світу з велотреку спортсмени здобули 14 нагород: 4 золоті, 7 срібних і 3 бронзові.