Вже 6 листопада стартує перший раунд велоперегонів, де чоловіків та шість жінок змагатимуться за призові у новій серії.

У жіночому складі до олімпійської чемпіонки Токіо Келсі Мітчелл (Канада) приєднаються діюча чемпіонка світу UCI Емма Хінце (Німеччина), срібна призерка Олімпійських ігор Олена Старікова (Україна), переможниця чемпіонату Європи Матільда ​​Грос (Франція), а також Симона Крупецкайте (Литва) та олімпійська чемпіонка Кейрін Шанн Браспеннінкс (Нідерланди).

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У перегонах серед чоловіків – нинішній чемпіон світу Гаррі Лаврейсен (Нідерланди) буде поряд з олімпійським чемпіоном з командного спринту Джеффрі Хугландом (Нідерланди), золотим призером Кубку націй Тіссо Ніколасом Полом, і представником першої десятки рейтингу UCI Василіусом Ленделем та шістьма найкращими олімпійськими спринтерами.

Календар гонок

1 тур. 6 листопада. Майорка, Іспанія

2 тур. 27 листопада. Панявежис, Литва

3 тур. 3 грудня. Лондон, Великобританія

4 тур. 4 грудня. Лондон, Великобританія

5 тур. 11 грудня. Тель-Авів, Ізраїль

До 12 гонщиків, які пройшли попередню кваліфікацію у двох категоріях, приєднаються ще 48, які пройдуть кваліфікацію до ліги протягом жовтня – листопада. Відбір проходить за цілим рядом критеріїв, включаючи результати Олімпіади в Токіо та інших великих подій. Враховуються також попередні перемоги та загальний статус у спорті. Подальші гонщики будуть відібрані за їх результатами на майбутньому чемпіонаті світу з велоспорту на трасі Tissot UCI.

Це означає, що в UCI Track Champions League будуть представлені найкращі таланти. Для гонщиків відбір є "золотим квитком" на найцікавішу серію велотреку. Для мільйонів вболівальників у всьому світі це ще одна можливість отримати насичену спортивну подію, орієнтовану на технології, незалежно від того, дивитесь ви в прямому ефірі, на велодромі, або ж за допомогою інноваційної трансляції онлайн.

"Оголошений калібр гонщиків чітко ілюструє наш намір зібрати найкращих з найкращих велосипедистів у світі. Забезпечення таких високоякісних талантів у поєднанні з вибуховим, непередбачуваним гоночним форматом є ключовим кроком у прагненні Discovery Sports Events створити найкращі серії у велотреку. Ми з нетерпінням чекаємо оголошення нових чудових гонщиків до початку сезону", – заявив керівник Eurosport Events Франсуа Рібейро.