Колишній гравець Ліверпуля та Арсенала Джермейн Пеннант потрапив у неприємну ситуацію. В одному з його маєтків викрили нелегальний бізнес.

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Поліція Чешира викрила на території англійця ферму з виробництва канабісу. Її помітив один з місцевих жителів, який раптом заблукав на закинутій території.

Виявляється, Пеннант не живе у тому будинку вже два роки. Він купив його за 1 мільйон фунтів ще у 2006 році, коли перейшов в Ліверпуль.

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Проте у 2020-му він розійшовся зі своєю дружиною і покинув маєток. Після візиту поліції на територію була заарештована одна людина.

Хто такий Пеннант

Джермейн провів насичену кар'єру, погравши за 15 різних клубів з Англії, Іспанії, Індії та Сингапуру. Найбільше вінгер запам'ятався виступами за Арсенал (1999-2005) та Ліверпуль (2006-2009).

З обома клубами Пеннант вигравав Суперкубок Англії. Також разом із мерсисайдцями хавбек вийшов до фіналу Ліги чемпіонів у 2007 році. Там він відіграв всі 90 хвилин, а Ліверпуль поступився Мілану (1:2).

Цікавий факт. Це вже не перший скандал за участю Пеннанта і його жінки. У 2018 році він завершив кар'єру через секс-скандал. Його друга половинка проводила платні інтимні зустрічі на сайтах для дорослих. На одному з відео засвітився і сам футболіст.