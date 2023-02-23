Гвардіол забив Гвардіолі: як Лейпциг зрівняв рахунок у матчі проти Манчестер Сіті – відео

Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол зрівняв рахунок у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Хорват вкотре продемонстрував свої бомбардирські здібності.

Німецький Лейпциг на 27-й хвилині матчу опинився в ролі наздоганяючих, пише 24 канал. Футболісти Манчестер Сіті скористалися помилкою господарів поля і Марез майстерно відправив м'яч у сітку воріт Лепцига.

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"Бики" організували свою відповідь наприкінці матчу. І зробив це один з найкращих центральних захисників світу – Йошко Гвардіол.

За 20 хвилин до завершення гри хорват скористався ідеальним пасом Марселя Гальстенберга, а також помилкою голкіпера "містян" Едерсона і з близької відстані відправив м'яч у сітку.

Відео голу Гвардіола

Цей гол зберіг шанси для Лейпцига перед матчем-відповіддю. А Йошко Гвардіол записав другий гол у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що перший м'яч хорватський захисник забив Реалу на груповій стадії турніру.