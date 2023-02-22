У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонов Манчестер Сіті грає проти німецького Лейпцига, пише 24 канал. Підопічним Пепа Гвардіоли вистачило 27 хвилин зустрічі, щоб відзначитися у воротах господарів поля.

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Футболісти Манчестер Сіті з перших хвилин матчу заволоділи ініціативаю. Перавага "містян" втілилася у забитий гол на 27 хвилині матчу.

Після обрізки в центрі поля, хавбек МанСіті Ріяд Марез отримав м'яч від Джека Гріліша і майстерно пробив у нижній правий кут. Підопічні Гвардіоли вийшли вперед.

Відео голу Мареза

Цей гол став другим для французького хавбека МанСіті Ріяда Мареза в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.