Збірна України поступилася з рахунком 0:4. Четвертий гол у ворота українців було забито на 63-й хвилині.

Як це було Україна зазнала прикрої поразки від Англії та не змогла вийти в півфінал Євро-2020: відео

Коли до кінця основного часу залишалися лічені хвилини, у збірній України на поле готувалися вийти Артем Довбик, Георгій Судаков та Олександр Тимчик. З цих трьох гравців лише Довбик зіграв за збірну України на Євро-2020, вийшовши на заміну у матчі 1/8 фіналу проти Швеції. І саме Довбик забив переможний гол в цьому матчі на 120+1 хвилині.

Однак Довбик, Судаков та Тимчик так і не вийшли на поле у матчі проти Англії. Коли вони вже готові були виходити, у матчі не було перерви для проведення заміни. А арбітр Фелікс Брих не додав жодної хвилини до основного часу, одразу ж давши фінальний свисток, коли минуло 90 хвилин гри.