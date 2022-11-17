Ексфутболіст збірної України шокований сумою, яку Шахтар хоче виручити за Мудрика

Донецький Шахтар готовий вже у найближче трансферне вікно відпустити свого лідера Михайла Мудрика. Але сума, яку "гірники" хочуть виручити за вінгера, може відлякати претендентів на талановитого футболіста.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін назвав шестизначну суму, яку прийдеться викласти за трансфер Мудрика. Однак представник донецького клубу зауважив, що віддати за 100-мільйонний перехід можуть лише декілька клубів у світі.

До теми "Не вбито, але поранено": Мудрик відреагував на слова щодо трансферу за 100 мільйонів євро

Левченко: Ну, серйозно, які 100 мільйонів

Сам футболіст залишився вражений такою заявою та ціною на свій трансфер.

У футбольному колі взялись коментувати такі слова Палкіна. Колишній півзахисник збірної України та нідерландського Вітесса Євген Левченко теж залишився шокований такою сміливою заявою гендиректора "гірників".

Дуже болісно, якщо талант Мудрика буде похований у неадекватному апетиті керівників Шахтаря. Ну, серйозно, які 100 мільйонів?!,

– написав Левченко.

До публікації Левченко додав слова Мудрика: "Не можу сказати, що мою мрію вбито, але поранено – це точно".

І справді, така космічна сума може легко відлякати усіх претендентів на 21-річного лівого вінгера Шахтаря. Мрія Мудрика про виступи в одній з топ-ліг Європи може бути зруйнована через такі фінансові смаки донецького клубу.

Хоча раніше у Шахтарі запевняли, що не будуть вимагати за Мудрика захмарних сум, щоб не перешкоджати розвитку кар'єри Михайлу. Але порівнювали його перехід з 100-мільйонним трансфером Антоні у Манчестер Юнайтед. Тепер все перевернулось із ніг на голову.

Відзначимо, що Мудрик в інтерв'ю Владі Зінченко (Седан) відверто розповів, що буде засмучений, якщо взимку не перебереться із Шахтаря у якийсь топ-чемпіонат Європи. Неймар, якого так любить українець, вже навіть записав відеозвернення до Мудрика.

Михайло розповідав, що влітку 2022 року на нього виходили тренери трьох клубів, але жодна з розмов не закінчилась успішним трансфером.

Контракт Мудрика з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року. Однак Михайло хоче вже найближчим часом змінити УПЛ на європейський чемпіонат. У сезоні-2022/2023 лівий вінгер "гірників" відіграв 16 матчів, у яких забив 8 голів та зробив стільки ж асистів. Мудрик провів феноменальний груповий раунд Ліги чемпіонів, чим привернув до себе чималу увагу топ-грандів Європи.