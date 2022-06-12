Черговий тріумф Бех-Романчук

Загалом, участь у турнірі взяли одразу чотири українки: Марина Бех-Романчук – у срибках у довжину, Яна Гладійчук та Марина Килипко – у стрибках з жердиною, пише 24 канал.

До речі Бех-Романчук у вольовому стилі перемогла олімпійську чемпіонку на Діамантовій лізі у Римі

Бех-Романчук була головною фавориткою у своєму коронному секторі. Вона здобула золоту нагороду з найкращим результатом у нинішньому сезоні – 6.86 метри. До цього її рекордом був виступ на етапі Діамантової ліги у Римі, де вона також тріумфувала. Її результат покращився на 1 сантиметр.

В австрійському Інсбруку Марина виконала три успішні спроби: 6.66 метри, тоді три заступи, після чого 6.86 метри та 6.71 метри.

Другу сходинку посіла спортсменка із Сан-Томе і Принсіпі Агата де Соуза, а третє місце за 19-річною українкою Марією Горєловою – 6.38 метри. Для неї це також найкращий результат у сезоні.

Призерки стрибків у довжину

Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.86 метри Агата де Соуза (Сан-Томе і Принсіпі) – 6.76 метри Марія Горєлова (Україна) – 6.38 метри

У секторі для стрибків з жердиною українка Марині Килипко – з результатом 4.26 метрів здобула "бронзу". У Яни Гладійчук жодної успішної спроби в Інсбруку не було. Італійка Роберто Бруні виграла змагання з рекордом турніру – 4.66 метрів.

Довідка. Golden Roof Challenge – це змагання зі стрибків у довжину та стрибків з жердиною, що проходять на центральній площі міста на спеціально облаштованій доріжці. Спортсмени почергово виконують свої спроби.