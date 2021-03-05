Кубок Іспанії: Атлетік виграв у Леванте в екстратаймах і зіграє з Барселоною у фіналі – відео

У четвер, 4 березня, відбувся другий матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Атлетік Більбао виграв у Леванте в екстратаймах і тепер зіграє з Барселоною в фіналі.

Леванте – Атлетік 1:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Марті, 17 – Гарсія, 30 (пен.), Беренгер, 112

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Основний час зустрічі завершився рівно з тим же рахунком, що і перший поєдинок – 1:1. На гол Рохер Марті точним ударом з точки відповів Рауль Гарсія.

Гра згідно з регламентом перейшла в додатковий час. У ньому сильнішими виявилися підопічні Марселіно. Переможний м'яч забив Беренгер.

Тепер Атлетік зіграє в другому фіналі з Барселоною – зовсім нещодавно ця пара грала в Суперкубку, і тоді сильнішою виявилася команда Марселіно.

Леванте – Атлетік відеоогляд