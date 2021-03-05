Кубок Испании: Атлетик выиграл у Леванте в экстратайме и сыграет с Барселоной в финале – видео
В четверг, 4 марта, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка Испании. Атлетик Бильбао выиграл у Леванте в экстратайме и теперь сыграет с Барселоной в финале.
Источник:24 канал
Леванте – Атлетик 1:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Марти, 17 – Гарсия, 30 (пен.), Беренгер, 112
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Основное время встречи завершилось ровно с тем же счетом, что и первый поединок – 1:1. На гол Рохер Марти точным ударом с точки ответил Рауль Гарсия.
Игра согласно регламенту перешла в дополнительное время. В нем сильнее оказались подопечные Марселино. Победный мяч забил Беренгер.
Теперь Атлетик сыграет во втором финале с Барселоной – совсем недавно эта пара играла в Суперкубке, и тогда сильнее оказалась команда Марселино.
Леванте – Атлетик видеообзор
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