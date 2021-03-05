В четверг, 4 марта, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка Испании. Атлетик Бильбао выиграл у Леванте в экстратайме и теперь сыграет с Барселоной в финале.

Леванте – Атлетик 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Марти, 17 – Гарсия, 30 (пен.), Беренгер, 112

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Основное время встречи завершилось ровно с тем же счетом, что и первый поединок – 1:1. На гол Рохер Марти точным ударом с точки ответил Рауль Гарсия.

Игра согласно регламенту перешла в дополнительное время. В нем сильнее оказались подопечные Марселино. Победный мяч забил Беренгер.

Теперь Атлетик сыграет во втором финале с Барселоной – совсем недавно эта пара играла в Суперкубке, и тогда сильнее оказалась команда Марселино.

Леванте – Атлетик видеообзор