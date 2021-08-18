Левандовський шокував Боруссію Д: футболіст наблизився до рекорду Герда Мюллера
Джерело:Opta
Баварія переграла Боруссію Дортмунд у Суперкубку Німеччини. Роберт Левандовський відзначився дублем у ворота "джмелів".
За два кроки до рекорду Баварії
Форвард Баварії Роберт Левандовський забив по одному голу у кожному з таймів. Поляк допоміг команді здобути розгромну перемогу над дортмундською Боруссією та виграти трофей.
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Левандовський продовжив свою гольову серію за Баварію вже до 14 поєдинків поспіль. Така результативність дозволила футболісту побити рекорд. Більш тривала серія зберігається лише у легендарного Герда Мюллера, у якого 15 серпня перестало битись серце. Герд у сезоні-1969/1970 не йшов з поля без забитих голів протягом 16 матчів поспіль.
Як Левандовський шокував Боруссію Д
Наприкінці першого тайму 32-річний нападник вдало замкнув передачу Гнабрі та відкрив рахунок у кубковому протистоянні.
Однак із одним голом поляк йти з поля не захотів. На 71-й хвилині гравці Баварії скористали помилкою суперника та перехопили м'яч. Левандовський результативно завершив контратаку та встановив остаточні цифри на табло – 3:1. Баварія – володар Суперкубка Німеччини.
- Вже 22 серпня Роберт зможе впритул наблизитись до легенди мюнхенського клубу. Баварія зіграє у Бундеслізі з Кельном.
- Нагадаємо, що мюнхенці доволі невдало стартували у новому сезоні чемпіонату – мирова з Боруссією Менхенгладбах (1:1).