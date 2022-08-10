Будь ласка, тільки не зустріч з Баварією, – Левандовський про жеребкування групового етапу ЛЧ

10 серпня 2022 , 21:04
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Джерело:

Bayern & Germany

Нападник Барселони Роберт Левандовський зізнався, що не бажає ранньої зутрічі з колишнім клубом. Він сподівається, що каталонці не протистоятимуть Баварії у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Левандовський: Це не повинно статися на груповій стадії

Новачок каталонської команди наголосив, що протистояння Барселони та Баварії найближчим часом – буде для нього дуже дивним. Тому він сподівається, що не зустрінеться з "колишніми" у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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"Ні! Це не повинно статися на груповій стадії. Це занадто рано і було б дивним відчуттям для мене. У мене одна вимога до жеребкування – будь ласка, тільки не зустріч з Баварією.

Як мене приймуть на Альянц-Арені? Не знаю, сподіваюся, позитивно. У мене будуть лише позитивні спогади про час, проведений у Баварії. Історія з цим клубом назавжди залишиться в моєму серці", – сказав Роберт.

Що відомо про трансфер Левандовського в Барселону

  • Левандовський підписав угоду з Барселоною на 3 роки.
  • Трансфер 33-річного бомбардира коштував 40 мільйонів євро та 10 мільйонів бонусами.
  • Нещодавно його офіційно представили перед фанатами каталонського клубу на домашньому стадіоні. За презентацією капітана збірної Польщі на "Камп Ноу" стежили 57 300 уболівальників.
  • У новій команді Левандовський виступатиме під дев'ятим номером.
  • Нагадаємо, що у футболці Баварії поляк виступав впродовж 8 років, де здобув 19 титулів.
Автор: Дарина Жданович