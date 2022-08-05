Вболівальники тепло зустріли Левандовського

За презентацією капітана збірної Польщі на "Камп Ноу" стежили 57 300 уболівальників. Такий показник ледь не побив рекорд 2009-го року.

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Тоді Златана Ібрагімовича вітали 60 000 шанувальників каталонського клубу.

Польський нападник вийшов у супроводі президента клубу Жоана Лапорти. У новій команді Левандовський виступатиме під дев'ятим номером.

Яскравий вихід Левандовського

Роберт подякував своїм прихильникам за підтримку та пообіцяв зробити все, щоб вигравати з Барселоною трофеї. Ти часом трибуни дуже тепло зустріли форварда та скандували його прізвище.

Далі на глядачів очікувала традиційна хвилинка показового фристайлу. Левандовський виконав різні трюки та показав "навколо світу". Пресслужба Барси вже охрестила новачка Левандінью.

Відео виконання футбольних трюків поляка

Що відомо про трансфер Левандовського в Барселону

Левандовський перейшов до Барселони з Баварії, підписавши контракт на три роки. У розташування каталонського клубу поляк прибув 17 липня. Тоді команда перебувала на зборах у Маямі.

Каталонці запевняють, що виторгували поляка за 50 мільйони євро, але за іншою інформацією, Мюнхен отримає додаткові 10 мільйони.

Нагадаємо, що у складі Баварії Левандовський зіграв у 375 матчах, де забив 344 голи та віддав 72 асисти.

Цікаво. Вже 13 серпня Роберт може дебютувати за Барселону в офіційному матчі. Саме у цей десь каталонці зіграють вдома у першому турі Ла Ліги проти Райо Вальєкано.