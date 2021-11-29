Що варто знати про "Золотий м'яч"

"Золотий м'яч" – нагорода, яка вручається найкращому футболістові світу. Запровадив її журнал France Football, тож в оригіналі назва – Ballon d'Or. Перше нагородження відбулося у 1956 році, а нагороду отримав англієць Стенлі Меттьюз.

Варте уваги Що ви знаєте про "Золотий м'яч": тест до 65 церемонії France Football

Спочатку "Золотий м'яч" вручали лише європейським футболістам. У 1995 році внесли зміни, і нагороду міг отримати будь-який гравець європейського клубу. Змінили це правило через нападника Джорджа Веа, який з Ліберії. Але який чудового себе проявив в ПСЖ та Мілані.

У 2007 році нагороду почали вручати найкращому футболістові світу, але за той час ніхто з-поза європейських клубів його так і не отримав.

З 2011 до 2015 року France Football та ФІФА разом вручали цю нагороду і назвали його "Золотий м'яч" ФІФА. Починаючи з 2016 року, France Football знову самостійно вручає цю нагороду. ФІФА свою нагороду вручає на початку року.

Голосують за найкращого футболіста журналісти. По одному представнику від країни. До 2007 року право голосу мали представники тільки країн-членів УЄФА. З 2007 року правила змінили й відтепер голосують журналісти не лише з країн-членів УЄФА, а й країн, що хоча б раз виступали на чемпіонаті світу.

Перед цим France Football складає список із 30 футболістів, за яких можна голосувати. Журналіст голосує за п'ятьох кандидатів. За перше місце нараховують 5 очок, за друге – 4, за третє – 3, за четверте – 2 і за п'яте – 1 очко. Потім ці показники додають і переможцем стає гравець у якого найбільша сума очок.

Українські переможці Ballon d'Or

Українські футболісти тричі здобували "Золоті м'ячі". В 1975 році вперше це зробив Олег Блохін. У 1986 році найкращим гравцем був визнаний Олег Бєланов. А у 2004 році нагороду отримав Андрій Шевченко.

До теми Мессі чи Левандовський: Шевченко назвав футболіста, якому віддав би "Золотий м'яч"

Фатальний 2020 для "Золотого м'яч"а

За всю історію нагородження, лише одного року не вручили "Золотий м'яч". Це сталося у 2020 році. Тоді у France Football відмову від нагородження пояснили пандемією коронавірусу та карантином. Через що не всі чемпіонати були дограні, Євро-2020 перенесли, а єврокубки догравали за зміненою системою.

Ballon d'Or 2021

У 2021 році вручення нагороди відбудеться як зазвичай. Вручать її 29 листопада у паризькому театрі Шатле. Початок церемонії о 21:30 за київським часом.

Хто претендує на нагороду

Головними конкурентами за перемогу у 2021 році називають нападника Баварії та збірної Польщі Роберта Левандовського, а також аргентинця Ліонеля Мессі, який влітку перейшов з Барселони до ПСЖ.

Саме Мессі є шестиразовим переможцем "Золотого м'яча". І з 2008 року він вів постійну боротьбу за нагороду з Кріштіану Роналду – у португальця 5 нагород. Аж у 2018 році їх гегемонію перервав Лука Модріч. Хоча у 2019 році знову переміг Мессі.

У 2020 році найбільше шансів на перемогу мав Левандовський. Він демонстрував чудовий футбол, який дозволив Баварії оформити "Золотий хет-трик – чемпіонат та Кубок Німеччини, а також перемогу в Лізі чемпіонів. Та вже у 2021 році Баварія не змогла захистити свій титул найсильнішої команди Європи, а збірна Польщі провалилася на Євро-2020.

Натомість Мессі у 2021 році хоч теж провалився з Барселоною, але зі збірної Аргентини виграв Копа Амеріка. Це перший його трофей з національною командою.

Букмекери в боротьбі між Мессі та Левандовським перевагу віддають саме аргентинцю. Коефіцієнт від Favbet на те, що саме Мессі у 2021 році здобуде "Золотий м'яч" – 1,4. На перемогу Левандовського – 2,75. Решта гравців майже не мають шансів, зате високі коефіцієнти: Карім Бензема – 30, Жоржиньо – 35, Салах та Де Брюйне – по 50. На перемогу Кріштіану Роналду приймають ставки з коефіцієнтом 100.