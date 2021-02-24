Левандовський обійшов легендарного Рауля за кількістю голів у ЛЧ

Забивний форвард Баварії Роберт Левандовський забив черговий гол у Лізі чемпіонів. Гравець відзначився результативним ударом у матчі 1/8 фіналу у ворота Лаціо.

Роберт Левандовський вийшов на поле у стартовому складі Баварії та вже на 9-й хвилині зустрічі відкрив рахунок.

До теми Баварія розгромила Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео

Увірвався у топ-3 найкращих бомбардирів

Оборонець Лаціо Мусаккьо вирішив віддати передачу назад на власного голкіпера, але його пас виявився занадто слабким. М'яч перехопив польський нападник мюнхенців, майстерно обіграв воротаря та відзначився у вже порожніх воротах.

Цей результативний постріл став для Роберта вже 72-м у Лізі чемпіонів. Поляку вдалось обігнати у списку найкращих бомбардирів цього турніру легенду мадридського Реала Рауля, у активі якого 71 гол. Тепер Левандовський посідає третю сходинку.

Форвард Баварії поступається у списку лише Кріштіану Роналду, який очолює цей рейтинг із неймовірними 132 голами. А на другому місці розташовується нападник Барселони Ліонель Мессі – 119 результативних пострілів.

До слова, матч Лаціо – Баварія завершився із рахунком 1:4 на користь гостей з Мюнхена.

Відео голу Роберта Левандовського