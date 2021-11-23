Левандовський у матчі з Динамо встановив бомбардирський рекорд Ліги чемпіонів
23 листопада 2021 , 23:20Читать новость на русском
Джерело:твітер Squawka Footbal
Нападник Баварії Роберт Левандовський відкрив рахунок на 14-й хвилині матчу 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів із київським Динамо. Таким чином, футболіст встановив черговий рекорд.
Поляк продовжив свою гольову серію у рамках головного євротурніру до 9 матчів. Це друга подібна серія Роберта у кар'єрі. Раніше такого не робив ніхто.
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Динам – Баварія: коротко про матч
- Динамо програло мюнхенській Баварії. Зустріч у столиці України на стадіоні НСК "Олімпійський" завершилась із рахунком 1:2.
- "Біло-сині" непогано розпочали гру і на рівних протистояли у дебюті фавориту групи, проте на 14-й хвилині пропустили необов'язковий гол. Роберт Левандовськи надкрасивим ударом у падінні через себе відправив м'яч у кут воріт Георгія Бущана, вдало підстерігши сферу у карному майданчику Динамо.
- Наприкінці першого тайму стався неоднозначний епізод. Люка Ернандес у своєму карному майданчику збив Віталія Буяльського, але судді навіть після перегляду повтору моменту пенальті не призначили. І одразу гості забили другий м'яч. Кінгслі Коман зблизька розстріляв Бущана після класної комбінації у виконанні чемпіона Німеччини.
- Але на 70-й хвилині "біло-сині" таки забили. Циганков вивів Дениса Гармаша віч-на-віч з Нойєром, і Денис пробив повз воротаря німців.
- Динамо з 1 очком в активі продовжує посідати останнє місце у групі. Баварія лідирує, набравши 15 балів. Барселона (6 очок) – друга, Бенфіка (4) – третя.