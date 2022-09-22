Прийшов, програв, пішов: естонський клуб звільнив українця всього через 10 днів

Максим Калініченко недовго пропрацював біля керма Левадії. Клуб вирішив розійтись з українцем після першої ж поразки в чемпіонаті Естонії.

В середині вересня українець Максим Калініченко став головним тренером естонського клуба Левадія. Втім, як виявилось, ця співпраця надовго не затягнулась.

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Вже 22 вересня команда з Талліна оголосила про припинення співпраці із Калініченком. При чому пояснення від президента клубу Віктора Левади виглядають не дуже зрозуміло.

За останні дні ми провели перемовини як з гравцями, так і з тренерами. В результаті аналізу ми прийшли до висновку, що у цих умовах важко досягнути цілей, яки ми разом поставили. Бажаю Максиму успіхів у майбутньому,

– заявив Левада.

Виконувати обов'язки наставника буде асистент українця Микита Андрєєв. Біля керма Левадії Калініченко провів всього один матч, програвши вдома середняку Курессаре (2:3).

Ця поразка по суті позбавила команду шансів на чемпіонство. За чотири тури до фінішу Левадія (2 місце) відстає від лідера Флори на 13 балів.

Тренерська кар'єра Максима Калініченка