"Була шокована позицією директора WTA": Цуренко пояснила невихід на матч проти білоруски

Українська тенісистка Леся Цуренко знялася з матчу проти Аріни Сабаленка з Білорусі на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Спортсменка прокоментувала причину відмови від матчу.

Леся Цуренко залишалася єдиною українською тенісисткою, яка продовжувала виступ на хардовому турнірі WTA1000 в американському Індіан-Веллсі. У третьому колі змагань українка повинна була зіграти проти другої ракетки світу Аріни Сабаленка з Білорусі, яка виступає в "нейтральному" статусі. Проте наша спортсменка відмовилася виходити на корт за кілька хвилин до матчу.

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Зрадницька позиція глави WTA

Згідно офіційною версією, українська тенісистка відмовилася від матчу "з особистих причин". У коментарі сайту btu.org.ua Цуренко пояснила причину відмову.

"Причиною відмови стала панічна атака. Офіційно буде написано "особисті причини", але фактично це проблеми з диханням і, можна сказати, істерика.

Кілька днів тому у мене була розмова з нашим СЕО WTA Стівом Саймоном, і я була абсолютно шокована тим, що почула. Він сказав мені, що сам він війну не підтримує, але якщо гравці з Росії та Білорусі її підтримують, то це тільки їхня власна думка, і думка інших людей не повинна мене засмучувати. Водночас він зазначив, що якби з ним таке відбувалося і він був би на моєму місці, то він почувався б жахливо", – сказала Цуренко.

Цуренко: Саймон виступає за повернення росіян та білорусів

Українська тенісистка була шокована позицією глави WTA, який фактично підтримав повернення росіян та білорусів на Олімпійські ігри.

Він висловив упевненість у тому, що росіяни та білоруси повернуться на Олімпіаду, і сказав, що це станеться саме так, як відбувається зараз у тенісі. Також він сказав, що "фейр-плей" та олімпійські принципи не порушені, а якраз навпаки. Саме той факт, що вони виступлять на Олімпіаді, і покаже, що ці принципи працюють, що всі рівні й всі мають можливість там виступати. На запитання чи розуміє він, що говорить мені це під час активної фази військової агресії Росії в моїй країні, він сказав, що так, і це його думка,

– розповіла українська тенісистка.

Таке підігравання агресорам сильно вплинуло на психологічний стан української тенісистки.

Я була абсолютно шокована цією розмовою і вже в минулій грі [проти Донни Векич] було неймовірно складно грати, складно зібратися і сьогодні, коли прийшов час йти на корт, у мене почалася панічна атака і я просто не змогла туди вийти. Дуже сподіваюся, що зможу всю цю інформацію перетравити та буду більш готова до наступного турніру,

– сказала Цуренко.

Цуренко: Як така людина може бути лідером у WTA

Також Цуренко зазначила, що вона разом з групою українських гравців запросила розмову з Радою директорів WTA

Ми попросили організувати конференц-кол із Радою директорів WTA, щоб порушити там питання, як така людина, як Стів Саймон, може бути лідером у WTA, і що нам з усім цим робити. Як нам далі розуміти, що наша організація хоч якось захищає наші права. Я просто не розумію, як сталося в цьому світі, що потрібно пояснювати такі речі. Це дуже дивно і дуже боляче,

– пояснила своє рішення Цуренко.

Нагадаємо, що в третьому колі турніру в Індіан-Веллсі припинала свої виступи Ангеліна Калініна, а ще раніше Марта Костюк (перше кола) та Даяна Ястремська (друге коло).