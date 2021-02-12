Хто вийде переможцем у протистояння Лестера та Ліверпуля: прогноз букмекерів

У суботу, 13 лютого, Лестер прийматиме Ліверпуль в рамках АПЛ. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу в цьому матчі.

Це буде матч, в якому зійдуться третя (Лестер) та четверта (Ліверпуль) команди АПЛ. Між ними три очки різниці, тож цей матч, як говориться – за шість очок – і самим набрати, і супернику не дати.

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Для Ліверпуля буде важливим набрати очки й для того, щоб відірватися від Челсі та Вест Хема, які відстають лише на один бал. У випадку поразки команда може випасти і з топ-5. При цьому Евертон, який має на три очки менше, має ще два матчі у запасі.

Але останні матчі Ліверпуля мало вселяють оптимізму – три поразки в п'яти матчах. Ще дивнішим виглядає те, що всі три поразки – на домашньому полі. В останньому турі "мерсисайдці" поступилися Манчестер Сіті з розгромним рахунком 1:4. Два голи – на совісті воротаря Аліссона, який допустився жахливих помилок.

Лестер теж не найкраще виступає останнім часом. Так, команда перемогла Челсі. Але після того були нічия з Евертоном, поразка Лідсу, перемога над Фулхемом та ще одна нічия – цього разу з Вулверхемптоном. Саме це не дозволило команді піднятися вище у турнірній таблиці.

Також обидві команди підходять до цього матчу з чималим лазаретом.

Попри це, в Favbet перевагу в цьому матчі віддають саме Ліверпулю. Букмекерська компанія приймає ставки на перемогу "червоних" з коефіцієнтом 2,15. на перемогу Лестера – 3,55. Нічия у матчі – 3,50.

Це буде матч, в якому зійдуться одні з кращих бомбардирів АПЛ. На рахунку Салаха – 16 влучних ударів та перше місце в гонці бомбардирів. Варді має 11 забитих голів. Тож варто очікувати, що обидві команди чимало заб'ють і в цьому матчі – ТБ 2,5 отримав коефіцієнт 1,81. ТМ 2,5 – 2,1.

Саме ці двоє гравці і мають найбільше шансів забити – коефіцієнт 2,10 на гол Салаха та 2,50 на гол Варді. Але Ліверпуль славиться своїм атакувальним тріо, тому варто відзначити й інших гравців – 2,80 на гол Садьо Мане та 3,70 на гол Роберто Фірміно.