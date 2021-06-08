Виплутується зі скандалу

Колишній футболіст київського Динамо заявив, що підтримує цілісністю України та буде вболівати за підопічних Андрія Шевченка на Євро-2020. А футболку національної команди назвав символом усіх українських фанатів. Він переконаний, що така форма буде додавати лише впевненості хлопцям та вести до нових перемог.

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Я із задоволенням одягав футболку збірної України та представляв її на міжнародній арені. Я знаю, як сильно потрібна підтримка нашій збірній, яка вперше за багато останніх років добилась хорошого результату. Пробачте, якщо буваю різким у своїх коментарях відносно політиків – люблю Україну, футбол, але не політиків,

– заявив експерт.

Скандальне висловлювання Леоненка

Футбольний експерт прокоментував рішення УЄФА схвалити форму збірної України на Євро-2020 з футболу.



Це все влаштували політики-виродки, яких один або два відсотки в народі. Я б їх сильно бив палицями,

– сказав Леоненко.

Таке висловлювання сприйняли негативно у футбольній спільноті. Нова форма збірної викликала чималий резонанс та розголос. По центру футболки зображений силует України. На карті є і окупований Крим, як нагадування, що Крим – це Україна. А також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!". Це обурило росіян, які вимагали заборонити українським футболістам виступати на чемпіонаті Європи у цій формі. Усі деталі про скандал навколо форми – за посиланням.