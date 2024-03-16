"Це боксерський IQ": Леннокс Льюїс розібрав нокаут у поєдинку Джошуа – Нганну

Легендарний боксер хевівейту Леннокс Льюїс прокоментував перемогу свого співвітчизника Ентоні Джошуа над Френсісом Нганну. На думку Льюїса, ключовим фактором став боксерський інтелект.

Колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді.

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Льюїс розібрав нокаут від Джошуа в поєдинку з Нганну

Легендарний боксер хевівейту Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Джошуа. На його думку, Нганну програв через очевидну різницю в боксерському інтелекті.

"Я скажу вам, у чому різниця. Різниця в тому, де у боксера знаходиться підборіддя. Ось чому тренери завжди кажуть: тримай підборіддя опущеним, підтягни підборіддя. Тому що ви не хочете, щоб вас били з піднятим підборіддям. Коли ви опускаєте підборіддя, удари припадають на інші місця, і ви можете їх витримати.

Але коли ви зміщуєте підборіддя донизу або навіть коли нерухомі, отримуєте удар, коли людина б'є, настрибуючи – це боксерський IQ. Важко захистити себе, особливо якщо ви не звикли до таких ударів", – сказав Льюїс.

Завдяки цій перемозі Ентоні має всі шанси побитися з майбутнім абсолютним чемпіоном світу, який має визначитись 18 травня в поєдинку між Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Зазначимо, що в поєдинку з Нганну Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному рингу. В пасиві британця три поразки, в тому числі дві від українця Олександра Усика.