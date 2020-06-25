Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень здав позитивний тест на коронавірус. Українець пройшов тестування у вівторок та розповів про стан свого здоров'я.

Неприємну звістку про українця повідомило видання ESPN. Також позитивний тест на коронавірус виявили у партнера по команді Джабарі Паркера.

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Позитивний тест українця

Лень пройшов тестування у вівторок, а Паркер обстежувався кілька днів тому.

Я негайно пішов на самоізоляцію і розраховую приєднатися до команди, щоб допомогти у боротьбі за плей-офф",

– йдеться в заяві українця.

У лютому українець Лень перейшов в "Сакраменто", куди його обміняли "Атланта Хокс". За "Кінгз" він зіграв в дев'яти поєдинках, у середньому набираючи 6,6 очка і роблячи 7,1 підбирань за зустріч. Американський форвард встиг взяти участь лише в одній зустрічі.

"Кінгз" входять в число 22 команд, які повинні взяти участь в рестарті сезону 2019/20.

Українець виступає в НБА з 2013 року. До цього він пограв в Україні за БК "Дніпро" (2010/11).

Додамо, що коронавірус також виявлений у захисника каліфорнійців Бадді Хілд.