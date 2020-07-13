Американський баскетбольний тренер Дін Сміт, який помер п'ять років тому, вирішив залишити спадок для баскетболістів клубу, яких він тренував. Майклу Джордану після розподілу дістались лише 200 доларів.

Як повідомляє Marca, спадок був розділений серед 180 гравців.

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Після смерті на рахунку тренера була чимала сума у вигляді 36 тисяч доларів. Кожен баскетболіст отримав 200 доларів. Одним з одержувачів чеку став легендарний гравець НБА Майкл Джордан.

Майкл є одним із зіркових вихованців Сміта.

Додамо, що шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан долучився до акції Black Lives Matter. Баскетболіст виділить 100 мільйонів доларів організаціям, які займаються проблемами расизму.

Що відомо про Діна Сміта

Він був головним тренером команди університету Північної Кароліни протягом 1961/97 років, за цей час він двічі перемагав з нею в чемпіонаті NCAA.

Сміт керував збірною США, яка здобувала золоті медалі на Олімпіаді 1976 року. У 1983 році Сміт потрапив до Залу слави баскетболу, а в 2007 році – до Залу слави ФІБА.

Видатні вихованці: Джордан, Стекхаус, Воллес, Картер і Джемісон.

Іменем Діна Сміта названа спортивна арена Університету Північної Кароліни. Сміт помер 7 лютого 2015 року у віці 83 років у своєму будинку в Північній Кароліні.