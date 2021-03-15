Легкоатлетка з США сенсаційно перевершила "золотий" стрибок Бех-Романчук на ЧЄ: відео

Результат легкоатлетки Марини Бех-Романчук, який вона показала на чемпіонаті Європи у Торуні, вже не є найкращим стрибком у довжину у сезоні в приміщенні. Тепер цей рекорд належить 21-річній американці Тарі Девіс.

Новий рекорд сезону

6 березня у фіналі чемпіонату Європи у Польщі Марина Бех-Романчук здобула "золото" престижного старту. ЇЇ результат склав 6.92 метри.

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Цей показник української легкоатлетки тоді відразу став найкращим у сезоні на турнірах у приміщенні. Однак він не протримався навіть 10 днів. Несподівано для всіх рекорд представниці України побила 21-річна американка Тарі Девіс. Дівчина на один сантиметр перевершила результат Бех-Романчук – 6.93 метри. Сталось це у фіналі чемпіонату студентських змагань США (NCAA).

Відео переможного стрибка Девіс

– студентка з університету Texas Longhorns, яка в кар'єрі ставала призеркою на юніорському рівні. Найбільшим її досягненням є бронзова нагорода чемпіонату світу-2018.

Сама легкоатлетка з США вже похизувалась результатом у соцмережах. Завдяки такому класному результату Девіс виконала норматив для участі в американському олімпійському відборі, де вона змагатиметься за місце на Олімпіаді-2020, яка відбудеться вже влітку у Токіо (Японія).

Саме так закінчились змагання у приміщенні! Я задоволена своїм результатом і не можу дочекатися змагань на свіжому повітрі. Останній найкращий,

– підписала світлину Тарі.