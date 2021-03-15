Новый рекорд сезона

6 марта в финале чемпионата Европы в Польше Марина Бех-Романчук завоевала "золото" престижного старта. Ее результат составил 6.92 метра.

Вот так Золотой прыжок "Королевы": как легкоатлетка Бех-Романчук стала чемпионкой Европы – видео

Этот показатель украинской легкоатлетки тогда сразу стал лучшим в сезоне на турнирах в помещении. Однако он не продержался даже 10 дней. Неожиданно для всех рекорд представительницы Украины побила 21-летняя американка Тари Дэвис. Девушка на один сантиметр превзошла результат Бех-Романчук – 6.93 метра. Произошло это в финале чемпионата студенческих соревнований США (NCAA).

Видео победного прыжка Дэвис

Тари Дэвис – студентка из университета Texas Longhorns, которая в карьере становилась призером на юниорском уровне. Самым большим ее достижением является бронзовая награда чемпионата мира-2018.

Сама легкоатлетка из США уже похвасталась результатом в соцсетях. Благодаря такому классному результату Дэвис выполнила норматив для участия в американском олимпийском отборе, где она будет соревноваться за место на Олимпиаде-2020, которая состоится уже летом в Токио (Япония).

Именно так закончились соревнования в помещении! Я довольна своим результатом и не могу дождаться соревнований на свежем воздухе. Последний лучший,

– подписала фотографию Тари.