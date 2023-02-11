Тренування під звуки вибухів: українська легкоатлетка опублікувала відео підготовки до змагань
Джерело:Фейсбук Ірини Климець
Українські атлети продовжують підготовку до змагань, попри небезпеку ворожих обстрілів. Відповідне відео тренування оприлюднила метальниця молота Ірина Климець.
Російські терористи не припиняють вчиняти свою злочинну діяльність. У п'ятницю, 10 лютого, росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.
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В таких умовах доводиться проводити свою підготовку до змагань українським спортсменам. Метальниця молота Ірина Климець опублікувала відео, на якому чутно звуки вибухів від ракетного обстрілу.
Мрію, що вже зовсім скоро я буду тренуватись під музику, а не під звуки вибухів,
– підписала свій допис Ірина.
Відео тренування під обстралами
Наразі чемпіонка Універсіади-2019 проходить тренувальний збір перед стартом нового сезону.
Цікаво, чи змінить свою думку президент МОК Томас Бах, якщо побачить це відео. Чиновник постійно говорить про "нейтральність" росіян та є ініціатором повернення атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань.
Спортивні досягнення Ірини Климець
- Нагадаємо, що Ірина Климець – учасниця двох Олімпійських ігор (2016, 2020).
- Волинянка неодноразово ставала чемпіонкою України.
- На Універсіаді-2019 в Неаполі вона завоювала золоті нагороди.
- На чемпіонаті Європи в Мюнхені посіла 6 місце – найвище досягнення в історії України.
- На Кубку світу з метань (2019) завоювала бронзову медаль.