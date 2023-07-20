Видно, що не з запорєбріка: легіонери УПЛ проходять лагідну українізацію – кумедне відео

В УПЛ продовжується міжсезоння. Клуби готуються до поновлення чемпіонату, проводячи багато матчів, де також переглядають потенційних новачків.

Напередодні відбувся матч між Вересом та Кривбасом, де клуб із Рівного переміг із рахунком 2:1. У складі обох команд були легіонери на перегляді, які вже інтегрувалися в українське суспільство

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Богдан Когут навчає порядку

Після матчу стався цікавий епізод. Футболісти спілкувалися між собою.і до них підійшов воротар Вереса Богдан Когут. Він зняв відео, де легіонери продемонстрували українцям, що вони розумні люди й підтримують наш народ.

Досвідчений голкіпер запитав, чи знають вони гасло, яке є святим для українців. Усі три футболісти, при чому з обох команд, не думаючи сказали:

Слава Україні! Героям Слава!

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