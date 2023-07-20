Накануне прошел матч между Вересом и Кривбассом, где клуб из Ровно победил со счетом 2:1. В составе обеих команд были легионеры на просмотре, которые уже интегрировались в украинское общество.

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Богдан Когут учит порядку

После матча случился интересный эпизод. Футболисты общались между собой и к ним подошел вратарь Вереса Богдан Когут. Он снял видео, где легионеры продемонстрировали украинцам, что они умные люди и поддерживают наш народ.

Опытный голкипер спросил, знают ли они лозунг, который является святым для украинцев. Все три футболиста, при чем из обеих команд, не думая сказали:

Слава Украине! Героям Слава!

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Напомним. Сезон УПЛ-2023/2024 начинается уже 28 июля. Календарь матчей по ссылке.